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男子食慾不振發燒 膽管竟卡了大結石

江良誠
膽管卡大結石，會造成食慾不振、嘔吐及發燒等症狀。(Getty Images)
膽管卡大結石，會造成食慾不振、嘔吐及發燒等症狀。(Getty Images)

67歲陳姓男子食慾不振、上腹痛，以為是胃潰瘍，自行服用胃藥並沒有改善。後來因發燒就醫，經超音波及電腦斷層檢查發現他的膽管卡了一顆3公分大結石，經抗生素治療及內視鏡膽管攝影(ERCP)取出結石，患者當天即可進食且身體外觀無傷口。

台灣南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光說，膽結石可能會出現上腹痛、噁心、嘔吐及發燒等症狀，許多民眾會誤以為是位置相近胃出問題。但膽結石會造成膽道阻塞，而出現黃疸、尿液顏色變深、灰白便，疼痛有時還會從腹痛延伸到後背。

黃耀光說，膽管結石可能引發膽管炎、胰臟炎等併發症。過去需手術治療，主流的腹腔鏡手術，必須使用傳統剖腹手術，傷口較大且術後疼痛較嚴重，恢復進食也較久。

內視鏡膽道取石相對使用特製的胃鏡，直接於十二指腸內取石，並讓膽管結石隨糞便排除。除了少數約3-5%病患發生術後胰臟炎之外，大多都可在術後當日恢復喝水、進食，沒有疼痛的傷口以及影響美容的疤痕。

內視鏡治療相對壓力較小，也可以使用輕度到中度的鎮靜麻醉，不需插管全身麻醉。術後使用4到7天內抗生素治療，即可控制膽管炎。

膽管結石不少見，但症狀較容易誤會成胃痛等其他疾病，患者在就醫後，經專業醫師評估、討論，可以考慮接受內視鏡膽管攝影取石，不僅可準確找出結石位置，針對病灶進行處置，還能免除手術的風險與傷口疼痛。

攝影 台灣 併發症

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