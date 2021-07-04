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男子吞嚥困難拖了半年…檢查發現竟罹癌

余采瀅
男子因疫情升溫，遲遲不敢就醫，直到吞嚥疼痛到受不了就醫，發現頸部右側腫塊為扁桃腺腫瘤轉移。(圖：台中慈濟醫院提供)
男子因疫情升溫，遲遲不敢就醫，直到吞嚥疼痛到受不了就醫，發現頸部右側腫塊為扁桃腺腫瘤轉移。(圖：台中慈濟醫院提供)

51歲王姓男子吞嚥困難與疼痛，但因疫情升溫遲遲不敢就醫，直到病癥出現半年，吞嚥疼痛到受不了，才到台中慈濟醫院耳鼻喉門診就醫，經醫師檢查後，發現病人頸部右側腫塊為扁桃腺腫瘤轉移，疑似惡性腫瘤，術後進行放療與化療。醫師呼籲，疫情升溫，但癌症腫瘤進程無法停止，該治療還是必須要治療，否則腫瘤愈長愈大，甚至無法治療反而更糟。

王男發現自己吞嚥困難與疼痛，卻害怕疫情期間就醫。台中慈濟醫院耳鼻喉部主任吳弘斌門診時發現王男右頸部腫塊，合併症狀出現半年多，不能再拖。

王男PCR採檢確認為陰性後，辦理入院，經胃鏡、腹部超音波、核磁共振、骨骼掃描等檢查，排除食道癌、肝轉移可能性後，執行頭頸部手術，病理報告確認為扁桃腺癌，順利繼續進行放射線治療與化學治療。

吳弘斌說，不同期別的口腔癌病人，可以搭配疫情狀況做相對應調整。例如病人如果是惡性前期，則建議可將手術延期，並透過電訪追蹤即可。但如果是惡性早期，仍建議趕快在治療黃金期手術，避免腫瘤變大後續難以處理。晚期口腔癌病人就一定要手術治療，可以在等待手術時，先作前導性化療，為手術切除病灶做準備。

不只口腔癌，其他癌症與重大疾病也都有治療黃金期，癌症變化不會等人。吳弘斌呼籲有任何身體不適還是要立即就醫檢查，進行必要治療，千萬別因恐懼，腫瘤拖到無法處理。

腫瘤 疫情 癌症

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