確診個案康復後 恐有7成出現長期新冠病毒感染後症候群

身心科醫師姜學斌表示，根據美國JAMA Network一篇統合性研究，確診者在60天或出院後30天的觀察，仍有72.5% 的個案會出現包含疲勞、呼吸困難等一個以上的後遺症。（記者陳斯穎／攝影）

台灣 的新冠肺炎 確認個案已經超過上萬例，許多人已陸續出院返家休養，雖身體幾乎驗不到病毒，傳染他人的風險微乎其微，但中國醫藥學院新竹附設醫院身心科醫師姜學斌提醒，即使已經返家後，仍要持續觀察是否有長期新冠病毒感染後症候群。

姜學斌表示，根據今年5月底發表在美國 JAMA Network的一篇統合性研究，蒐集了全世界1974個硏究，最後篩選出45個硏究，共9751個患者，再針對84項症狀進行分析後發現，感染新冠肺炎的個案，在確診後60天或出院後30天的觀察，仍有72.5% 的個案會出現一個以上的後遺症，平均症狀維持2至4個月，有些可能還長達6至8個月。

這些症狀包含有疲勞（40%）、呼吸困難（36%）、失眠（29%）、嗅覺異常（24%）、焦慮（22%）、久咳（17%）、味覺異常（16%）和憂鬱（15%）等。值得注意的是，雖然感染後，主要侵犯器官是在肺臟，但可以發現，有一半以上的長期新冠病毒感染後症候群的症狀，都是全身性的，並且與身心科有很大的關連。

身心科醫師姜學斌指出，家人、職場與社會大眾對於這群康復者的支持很重要，而康復者營養的飲食與規律的生活作息都是關鍵。（記者陳斯穎／攝影）

姜學斌表示，目前針對這些後遺症，還沒有特效藥可以使用，醫療能幫助的部分，主要在於症狀治療。而後遺症引發最大問題，主要是生活品質下降。確診者在治癒後，往往需要時間讓身心狀況恢復元氣，加上目前社會大眾對於感染者可能有些歧視與不友善，返家或返回職場後，或許會遭受更大的壓力。

姜學斌指出，家人、職場與社會大眾對於這群康復者的支持很重要，而康復者營養的飲食與規律的生活作息都是關鍵，且要注意自己是否有任何身體不適、或者長期情緒困擾，若有發生相關狀況，一定要儘速就醫。

最後，姜學斌也提醒，這篇論文因為是蒐集許多不同的科學實證作統合分析，因為每個硏究收案的患者的嚴重度都不同，且要考慮有症狀的才會被寫成論文的選擇性謬誤，因為研究具有高異質性，很可能會高估症狀的嚴重度。