我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

罹重大自體免疫疾病、感冒…孕婦3情況 不建議打疫苗

陳雨鑫
懷孕婦女應該如何注射疫苗持續受到關注，圖為一位孕婦在接受疫苗注射。(記者陳嘉寧／攝影)
懷孕婦女應該如何注射疫苗持續受到關注，圖為一位孕婦在接受疫苗注射。(記者陳嘉寧／攝影)

不少孕婦會問「該不該打接種新冠疫苗？」台灣周產期醫學會建議，除了曾對藥物或疫苗有嚴重過敏反應、本身有重大免疫疾病的孕婦不建議施打新冠疫苗，其餘孕婦懷孕滿13周後即可接種，新冠疫苗選擇的類型，以mRNA疫苗為主。

台灣周產期醫學會理事長、台北長庚醫院婦產科系主任洪泰和表示，孕婦接種前有任何疑慮都可諮詢醫師，接種後出現任何不適都應立即前往醫院檢查。

孕婦接種疫苗前最常詢問的五大問題：一、接種後胎兒會不會畸形、流產、胎死腹中、早產？二、要選哪一款疫苗？三、任何孕期都可以接種嗎？四、每位孕婦都可以接種嗎？五、接種後可能的副作用等。

台大醫院婦產部主治醫師施景中指出，目前國際上無論是BNT、莫德納或AZ疫苗都沒有證據顯示會增加胎兒畸形、流產、胎死腹中、早產等證據。選擇的品牌上，建議以mRNA疫苗為優先考量，主因是國際已有3萬5000多名女性在懷孕期間接種mRNA疫苗，皆顯示為安全。

台灣北醫附醫產科主任區慶建表示，其實每位孕婦在任何孕期都建議可以接種疫苗，只是擔心在懷孕前期接種，很容易與一般孕婦於前三個月常見的萎縮性胚囊、自發性流產、胎死腹中，或早期診斷出的重大畸形做不當聯想，因此建議懷孕婦女懷孕滿三個月後再接種新冠疫苗。

洪泰和指出，懷孕前三個月，大約有20％到25％機率流產，等於每四到五位孕婦就有一人肚子中的小天使會離開，隨著年紀愈大，前三個月流產的機率愈高，以一位40歲的孕婦來說，前三個月流產的機率高達30％。一般孕期超過12周，胎兒心跳穩定，流產機率相對降低。

不過，懷孕20周以前還是可能流產，最大宗的原因是胚胎畸形被淘汰、母體有自體免疫疾病產生抗體對抗胚胎、子宮閉鎖不全讓胎兒沒有足夠空間生長。

台北長庚醫院婦產科主治醫師陳彥廷表示，有三種情況不建議孕婦接種，一是曾經對疫苗產生過嚴重不良反應，或是本身罹患重大自體免疫疾病，如紅斑性狼瘡等；二是目前罹患急重症正在接受治療；三為有明顯感冒症狀者不建議施打。第二及第三種情形建議等病情穩定、免疫力提升後再接種。

台灣北榮婦女醫學部主治醫師葉長青指出，接種疫苗後約有三分之二會出現接種部位疼痛、疲憊、肌肉痠痛、頭痛現象，少數會有惡心、嘔吐、發燒、畏寒症狀。不適症狀多半輕微，可以藉由休息、補充水分或服用普拿疼來改善，約48小時內可緩解。

若接種後持續高燒、嚴重頭痛、視力改變、嚴重腹痛、呼吸困難、四肢浮現紫斑等症狀，應立即就醫。孕婦接種疫苗後，若出現陰道出血、懷疑破水、規則宮縮、持續下腹疼痛或自覺胎動減少，同樣也應盡快就醫檢查，確定胎兒健康狀態。

疫苗 台灣 莫德納

上一則

魚刺卡喉嚨靠自救？處理不善恐有生命危險

下一則

癌因性疲憊「休息也無法緩解」 想預防要靠運動

延伸閱讀

因應Delta變異株 加拿大疫苗已訂貨到2024年

因應Delta變異株 加拿大疫苗已訂貨到2024年
5500萬「中間派」還沒打疫苗 拜登政府急遊說

5500萬「中間派」還沒打疫苗 拜登政府急遊說
買疫苗遭勸阻 藍批政府刁難唱雙簧

買疫苗遭勸阻 藍批政府刁難唱雙簧
抗變種病毒 AZ與牛津大學展開改良疫苗試驗

抗變種病毒 AZ與牛津大學展開改良疫苗試驗

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

下背痛該怎麼辦？物理治療師解析常見三問題

2021-06-29 01:00
鮪魚罐頭。（本報資料照片）

缺日照 8食物補維生素Ｄ

2021-06-27 02:00
（圖：健康醫療網提供）

皮膚癢忍過就沒事？這類型蕁麻疹只會愈來愈癢

2021-06-27 00:10
長期使用雙磷酸鹽類藥物治骨質疏鬆症，小心非典型大腿骨折，嘉義長庚關節重建科主任黃贊文說明。（圖：台灣嘉義長庚提供）

長期吃「骨鬆用藥」 7旬嫗一轉身竟大腿骨折

2021-06-25 02:03
葡萄的抗氧化劑，可延緩衰老。（Getty Images）

葡萄7大好處 你吃了沒？

2021-06-28 02:00
哪一種疫苗最有效？可能因人而異。（路透）

新冠疫苗4大技術 比一比

2021-06-29 02:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心
「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護
所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌

所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌
衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實
路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻

路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻