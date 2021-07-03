罹重大自體免疫疾病、感冒…孕婦3情況 不建議打疫苗

懷孕婦女應該如何注射疫苗持續受到關注，圖為一位孕婦在接受疫苗注射。(記者陳嘉寧／攝影)

不少孕婦會問「該不該打接種新冠疫苗 ？」台灣 周產期醫學會建議，除了曾對藥物或疫苗有嚴重過敏反應、本身有重大免疫疾病的孕婦不建議施打新冠疫苗，其餘孕婦懷孕滿13周後即可接種，新冠疫苗選擇的類型，以mRNA疫苗為主。

台灣周產期醫學會理事長、台北長庚醫院婦產科系主任洪泰和表示，孕婦接種前有任何疑慮都可諮詢醫師，接種後出現任何不適都應立即前往醫院檢查。

孕婦接種疫苗前最常詢問的五大問題：一、接種後胎兒會不會畸形、流產、胎死腹中、早產？二、要選哪一款疫苗？三、任何孕期都可以接種嗎？四、每位孕婦都可以接種嗎？五、接種後可能的副作用等。

台大醫院婦產部主治醫師施景中指出，目前國際上無論是BNT、莫德納 或AZ疫苗都沒有證據顯示會增加胎兒畸形、流產、胎死腹中、早產等證據。選擇的品牌上，建議以mRNA疫苗為優先考量，主因是國際已有3萬5000多名女性在懷孕期間接種mRNA疫苗，皆顯示為安全。

台灣北醫附醫產科主任區慶建表示，其實每位孕婦在任何孕期都建議可以接種疫苗，只是擔心在懷孕前期接種，很容易與一般孕婦於前三個月常見的萎縮性胚囊、自發性流產、胎死腹中，或早期診斷出的重大畸形做不當聯想，因此建議懷孕婦女懷孕滿三個月後再接種新冠疫苗。

洪泰和指出，懷孕前三個月，大約有20％到25％機率流產，等於每四到五位孕婦就有一人肚子中的小天使會離開，隨著年紀愈大，前三個月流產的機率愈高，以一位40歲的孕婦來說，前三個月流產的機率高達30％。一般孕期超過12周，胎兒心跳穩定，流產機率相對降低。

不過，懷孕20周以前還是可能流產，最大宗的原因是胚胎畸形被淘汰、母體有自體免疫疾病產生抗體對抗胚胎、子宮閉鎖不全讓胎兒沒有足夠空間生長。

台北長庚醫院婦產科主治醫師陳彥廷表示，有三種情況不建議孕婦接種，一是曾經對疫苗產生過嚴重不良反應，或是本身罹患重大自體免疫疾病，如紅斑性狼瘡等；二是目前罹患急重症正在接受治療；三為有明顯感冒症狀者不建議施打。第二及第三種情形建議等病情穩定、免疫力提升後再接種。

台灣北榮婦女醫學部主治醫師葉長青指出，接種疫苗後約有三分之二會出現接種部位疼痛、疲憊、肌肉痠痛、頭痛現象，少數會有惡心、嘔吐、發燒、畏寒症狀。不適症狀多半輕微，可以藉由休息、補充水分或服用普拿疼來改善，約48小時內可緩解。

若接種後持續高燒、嚴重頭痛、視力改變、嚴重腹痛、呼吸困難、四肢浮現紫斑等症狀，應立即就醫。孕婦接種疫苗後，若出現陰道出血、懷疑破水、規則宮縮、持續下腹疼痛或自覺胎動減少，同樣也應盡快就醫檢查，確定胎兒健康狀態。