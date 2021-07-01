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泡泡眼 雙腳腫 5歲童罹腎病症候群

黃寅
導致腎病症候群發病的原因，相當複雜。(Getty Images)
導致腎病症候群發病的原因，相當複雜。(Getty Images)

1名5歲男童日前起床後眼皮水腫，爸媽以為沒睡飽，沒想到雙腳也逐漸水腫，甚至出現陰囊水腫情形，嚇得趕緊帶到醫院檢查。驗尿後發現，男童單次尿蛋白與肌酐酸的比率高達12811mg/g，抽血報告顯示有低白蛋白、高血脂等情形，確診為腎病症候群，所幸透過類固醇治療後順利痊癒。

台灣亞洲大學附屬醫院兒童腎臟科醫師陳劍韜指出，當兒童的每日尿蛋白大於50mg/kg、血中白蛋白低於3g/dl以及出現水腫或高血脂症，上述檢驗項目只要前兩項符合，即可確診為腎病症候群。

經檢查發現，男童的單次尿蛋白與肌酐酸的比率高達12811mg/g（正常值應小於30mg/g）、低白蛋白1.52 g/dl，及高血脂（膽固醇503 mg/dl、三酸甘油脂225 mg/dl），明顯確診。

他說，腎病症候群是一種不明原因的腎病變，導致其發病的原因相當複雜，除了患者本身的體質外，也可能遭病毒、細菌、黴菌等感染，或身體免疫系統疾病和藥物所引發。腎病症候群在確診前不會有明顯不舒服或異常，通常是因出現水腫就診而被發現。

陳劍韜說，腎病症候群的腎臟組織病理變化，有數種型態，在小兒科領域中，較常見為「微小變化型」，這一類的變化，好發於2到9歲的兒童，且常見於男童，對於藥物的反應相當良好，因此，兒童時期的腎病症候群和成年時期所發病的人相比，大部分皆可痊癒。

他提醒，發生於兒童的腎病症候群也有可能進展為慢性腎臟病，甚至腎衰竭，通常兒童最常出現水腫的地方是眼皮，家長若注意到孩子有眼皮水腫，下肢或陰囊水腫等情形，建議及早至醫院進行尿液檢查，才能早期發現、早期治療。

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