因疫隔離…情感支持很重要

當各方關注焦點放在如何對抗疫情之際，確診的心理健康，相對沒有那麼多的資源可以協助。(Getty Images)

當各方關注焦點放在如何對抗疫情 之際，確診的心理健康，相對沒有那麼多的資源可以協助，該如何自我調適、身邊的人該如何給予協助，先自助才能助人，是這場硬場中必須學習的課題。

在疫情中，台灣 成大護理系特聘教授柯乃熒，接觸確診者的心理輔導工作，她表示，目前確診者與去年性質相當不同，去年多數是在海外的學生、台商，而今年則不少是年長者，很多都是家庭或社區群聚的老人家。

擔心…家人被傳染麼辦？別人會怎麼看待我？

比較起來，去年的確診者因為當時台灣疫情並不嚴重，而且多是習慣網路的年輕世代，在居家隔離的過程中，善用網路尋求資源、紓發心情，相對支援也很多。柯乃熒表示，不少個案到現在都與她保持聯繫，除了少數留下身體上的輕微後遺症，多數復原良好，也大多都回到國外繼續學業、工作。

但目前的確診者，比較少利用網路，過去生活中與人群的聯繫，大多是面對面的，頂多喜歡利用LINE群組發發問候文。一旦被隔離斷了聯繫，又或者是之前每天聊天的鄰居好友全都染疫，心理上的支持相對減少許多。

確診者不管是入住醫院、集中檢疫所或住在家裡，會遇到哪些心理障礙？根據中華心理衛生協會出版「安心手冊」指出，因為自由被剝奪，又被關在狹小的空間裡，起初一定有沮喪與孤立無援的感覺，面對一個不明朗與不確定的處境，各種的擔心與憂慮也會出現，例如擔心親密的人也被傳染、別人會怎麼看待確診者等。

主動打電話給親友尋求心理支持。(Getty Images)

放鬆…讓自己運動、閱讀，不讓負面情緒有機可乘。

安心手冊建議，當負面的情緒圍繞自己時，應該藉著別的事情分散注意力，不要讓自己陷在其中。例如運動、閱讀等，都有幫助，同時讓自己的生活規律，每天有安排的事情可做，給自己一些調適的時間，不必強迫馬上接受現狀，並與外界保持聯繫，都能有助情緒穩定。

對於確診、死亡，媒體上都有很多報導，特別是無症狀者的「隱形缺氧」造成無預期的死亡，往往會讓確診者心生畏懼。柯乃熒建議，在確診隔離期間，最好不要看相關新聞，免得愈看愈怕，覺得自己症狀愈嚴重，反而不利。

她表示，確診者的健康指標，包括發燒、呼吸急促、呼吸能力是否比前一天差、血氧濃度等，其中愈緊張可能會讓呼吸愈急促，成為惡性循環，但可以試著學習「正念呼吸」，一方面可以放鬆情緒，同時也是很好的肺部運動。

求援…精神科醫師、心理諮商師都是選項。

由於現階段確診者年紀比較大，電話慰問相對重要。柯乃熒表示，家人給予的支持最好，經常通電話分享心情，即使一家人都確診隔離，彼此仍能相互打氣。

而如果長輩過去在社區的長照 據點裡，有經常聯繫的鄰居朋友，自己可以主動打電話尋求協助，相對的長照據點也可以主動出擊，關心隔離中的長輩。

什麼樣的情況，需要尋求精神科醫師或心理諮商師的協助？柯乃熒表示，一旦出現嚴重憂鬰、不想吃東西、不想理人，甚至有負面情緒出現，「乾脆死一死算了」，自己如果無法主動尋求協助，經常聯繫的親友要特別關注確診者的變化，適時尋求協助。要善用各單位的心理諮商服務，尋求諮商心理師的協助，讓自己脫離憂鬰情景。

確診隔離心靈補帖

● 給自己調適的時間，不必強迫馬上接受現狀。

● 不安圍繞時，用運動、閱讀等興趣轉移注意力。

● 安排事情做，盡量讓生活維持規律。

● 隔離期間避免看相關新聞，以免加深恐懼。

● 練習用正念呼吸法放鬆情緒。

● 主動打電話給親友尋求心理支持。