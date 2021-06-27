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皮膚癢忍過就沒事？這類型蕁麻疹只會愈來愈癢

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

蕁麻疹是一種由免疫系統異常所引發的皮膚疾病，患處會出現紅腫發癢的膨疹，雖然不具致命性，但是卻對患者的生活產生劇烈影響，造成的心理壓力不亞於癌症、中風等重大傷病。然而，許多患者卻把蕁麻疹當一般皮膚過敏處理，甚至認為只要忍耐就行，結果症狀不僅不斷復發，反而越演越烈。

 

症狀持續6周要注意

大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心黃光永主任表示，蕁麻疹好發於20到40歲年輕族群，患者以女性居多，其中，大眾比較熟悉的類型是急性蕁麻疹，患者會因為接觸海鮮、酒精等過敏原誘發疾病，症狀來得快去得也快，通常二至三天就會好轉，但若是症狀持續超過6周以上，而且找不出特定病因，就屬於「慢性自發性蕁麻疹」，這類型蕁麻疹在治療上會更加棘手，不僅患者對疾病的病識感不足，也難以預測疾病發作。因此，更需仰賴患者與醫師積極配合，才能穩定控制疾病。

及早治療為止癢關鍵

黃光永主任坦言，部分患者對慢性自發性蕁麻疹存有錯誤觀念，舉例來說，常有患者要求檢測過敏原，但是慢性自發性蕁麻疹沒有確切的病因，無法藉由避免過敏原來預防疾病復發，因此，過敏原檢測對患者而言意義不大，建議患者應該先就自身生活模式與醫師討論造成病情惡化的因素，不需大海撈針式的檢驗過敏原。此外，也常有患者認為發癢只要忍過去就沒事，但是當患處不斷發癢卻無法緩解時，身體會釋放更多組織胺傳遞癢的感覺，若是一味地忽略症狀卻不加以處理，後續反而得用更大劑量的藥物才能改善，應該及早治療才能打破越來越癢的惡性循環。

自行中斷治療？病情反彈

現階段慢性自發性蕁麻疹治療以口服抗組織胺藥物為主，使用上也不用擔心肝、腎相關副作用，但是抗組織胺藥物治療效果有限，加上部分患者會產生副作用，這時候就會搭配生物製劑或是免疫調節藥物治療。生物製劑能鎖定體內造成發癢過敏的因子，達到緩解症狀的效果，每四週施打一次的用藥方式也大幅提升治療便利性，目前已普遍應在於許多臨床治療，建議患者就自身症狀與醫師討論合適的治療方案。黃光永主任也分享一位25歲女性個案，她起初服用口服抗組織胺藥物後，因為自覺症狀改善就自行停藥，不料，症狀不僅復發還更加嚴重，即使再用口服抗組織胺藥物也不見改善，所幸，透過生物製劑治療後終於獲得穩定控制，也讓她體認到治療的重要性。

應該注意的三大治療原則

治療慢性自發性蕁麻疹與糖尿病與高血壓等慢性病一樣，需要患者配合醫療團隊定期回診追蹤病情、按時服藥，就怕自行停藥讓治療前功盡棄。黃光永主任建議，患者可依循「慢性自發性蕁麻疹治療三大原則」：(1) 紅、腫、癢症狀持續6週建議及早就醫(2) 症狀未改善應向主治醫師反映(3) 切勿隨意中斷治療，相信每位患者的病情都有機會獲得良好控制。

>參考資料

1、Clin Transl Allergy. 2017; 7: 4.

2、Drug Des Devel Ther. 2019; 13: 3181–3186

【延伸閱讀】

半數急性蕁麻疹找不出原因！　檢測過敏原有用嗎？

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50534

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https://www.healthnews.com.tw

過敏 檢測 高血壓

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