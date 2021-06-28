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1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

曾染疫者 或能持久免疫

記者王郁婷／輯譯  資料來源／美國赫芬頓郵報
在高山環繞、風景秀麗的喀什米爾南部安塔納格區，全副武裝的醫療人員，為牧羊人注射印度生產製造的冠狀病毒疫苗。（路透）
在高山環繞、風景秀麗的喀什米爾南部安塔納格區，全副武裝的醫療人員，為牧羊人注射印度生產製造的冠狀病毒疫苗。（路透）

我們對新冠病毒的了解，時時刻刻在變化。在全球大流行經過一年多之後，醫學人員仍不斷研究這個病毒的變化，以及對抗它的方法。

以下歸納今年5月，四個關於新冠病毒的新知識。

12歲以上兒童 輝瑞安全有效

上個月，美國食品藥物管理局（FDA）決定將輝瑞疫苗的緊急使用授權，擴大到美國12-15歲的兒童。據紐約時報報導，批准短短兩周內，約有250萬人打了第一劑。接種疫苗對孩子和家庭產生深遠影響，不僅感染新冠肺炎的機率大幅降低，還能恢復原來的生活習慣。

擴大授權也對此流行病在美國的進程產生影響。正如紐約時報所說，當接種率在年長者中逐漸下降、年輕成人停滯不前的情況下，符合條件的青少年接種疫苗，為這場疫病戰役提供了新的動力。

骨髓記憶病毒 會產生抗體

終於有個好消息，根據目前的發現，感染過新冠肺炎的病患，對該疾病的免疫力可能會持續數年。發表在《自然（Nature）》雜誌的一項小型研究發現，感染新冠肺炎並康復的人，其骨髓中的某些細胞會記住該病毒，意即當再次遇到相同病毒，身體會產生新的抗體。

該研究作者、聖路易斯華盛頓大學醫學院病理學和免疫學副教授Ali Ellebedy提到，「在病患出現症狀後的11個月，我們在其體內發現抗體，這些抗體在病患體內持續存活，這是持久免疫力的有力證據。」這項研究規模小且仍在初步階段，目前尚不清楚，接種新冠疫苗的人，體內是否會有類似的免疫反應，研究持續在進行中。

新冠住院者 出現長期症狀

一項針對新冠肺炎住院者進行的大型研究發現，70%的人在出院後六個月仍然存在各種症狀。最常見長期症狀包括呼吸急促、疲勞和睡眠障礙，其他還有味覺喪失、腦霧（Brain fog，失去專注力、記憶力與理解力）現象、心理健康問題、胸痛和發燒等問題。

該研究表明，目前迫切需要新冠肺炎的遠程研究，以協助從病毒中康復的人們最即時、實際的支持。

Delta新變種 世衛專家關注

隨著美國病例數和住院人數急遽下降，人們很容易忘記世界其他地方還有疫情肆虐。尤其是印度，新病例和死亡人數激增，世衛專家正密切關注Delta變種病毒。

幸運的是，目前美國和其他國家的疫苗，已被證實對大多數變種病毒株有效，包括Delta。但公共衛生官員指出，病毒傳播機會愈多，出現新變種的可能性就愈大，也挑戰目前疫苗有效程度。

疫苗 美國 新冠肺炎

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確診個案康復後 恐有7成出現長期新冠病毒感染後症候群

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