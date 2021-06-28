染疫致死率高原因 年齡＞慢性病

決戰新冠的重點應該是「年齡」，其風險仍遠大於慢性病。圖為示意圖。（本報資料照片）

台灣疫情 指揮中心指出新冠高致死率與染疫者多高齡且有慢性病有關。分析確診死亡案例中，慢性病比率高，並以「高血壓 」為最大宗。醫師表示，新冠肺炎致死率高仍與「年齡」有關，只是年齡愈高愈容易有慢性病，根據研究，慢性病影響死亡率的比率僅差1%到2%。

台灣新光醫院心臟內科主任洪惠風表示，死亡案例慢性病若是以高血壓為大宗，其實並未太意外，台灣高血壓盛行率高，緊追在後的為糖尿病，他認為，新冠肺炎最擔心的仍是引發血栓，「年齡愈大、血栓風險愈高」，慢性病反而不是真正的原因。

洪惠風表示，根據義大利的研究，90歲以上的染疫者致死率為24％、80到89歲20％、70歲到79歲9.1%、60歲到69歲逾2％，等於每增加10歲就增加一成的死亡率。新冠致死率決戰的重點應該是「年齡」，其風險仍遠大於慢性病，只是年齡愈大慢性病的比率愈高，導致目前兩者幾乎都混在一起談。

洪惠風表示，新冠病毒侵襲人體後，人體會產生免疫反應，任何的免疫反應都可能會產生「血栓」，年紀愈長，器官機能愈差，整個過程就像是「雪球效應」。

以肺活量來說，自35歲以後每年都會下降，有定期運動者，肺活量每年降0.5％的功能；沒有定期運動，肺活量每年降3%到4％。另外，維持良好的呼吸也需要仰賴肌肉，年紀愈增長，肌肉量也會愈來愈低。他強調，並非年輕人不會產生血栓，而是相較於長者，年輕人有足夠本錢度過。

洪惠風說，慢性病在疫情期間當然也要控制，近期有不少慢性病患認為足不出戶，慢性病也會改善，竟自行斷藥，也有些是怕染疫不外出取藥，此舉都可能未染疫前，先因慢性病威脅到性命。