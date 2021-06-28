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染疫致死率高原因 年齡＞慢性病

陳雨鑫
決戰新冠的重點應該是「年齡」，其風險仍遠大於慢性病。圖為示意圖。（本報資料照片）
決戰新冠的重點應該是「年齡」，其風險仍遠大於慢性病。圖為示意圖。（本報資料照片）

台灣疫情指揮中心指出新冠高致死率與染疫者多高齡且有慢性病有關。分析確診死亡案例中，慢性病比率高，並以「高血壓」為最大宗。醫師表示，新冠肺炎致死率高仍與「年齡」有關，只是年齡愈高愈容易有慢性病，根據研究，慢性病影響死亡率的比率僅差1%到2%。

台灣新光醫院心臟內科主任洪惠風表示，死亡案例慢性病若是以高血壓為大宗，其實並未太意外，台灣高血壓盛行率高，緊追在後的為糖尿病，他認為，新冠肺炎最擔心的仍是引發血栓，「年齡愈大、血栓風險愈高」，慢性病反而不是真正的原因。

洪惠風表示，根據義大利的研究，90歲以上的染疫者致死率為24％、80到89歲20％、70歲到79歲9.1%、60歲到69歲逾2％，等於每增加10歲就增加一成的死亡率。新冠致死率決戰的重點應該是「年齡」，其風險仍遠大於慢性病，只是年齡愈大慢性病的比率愈高，導致目前兩者幾乎都混在一起談。

洪惠風表示，新冠病毒侵襲人體後，人體會產生免疫反應，任何的免疫反應都可能會產生「血栓」，年紀愈長，器官機能愈差，整個過程就像是「雪球效應」。

以肺活量來說，自35歲以後每年都會下降，有定期運動者，肺活量每年降0.5％的功能；沒有定期運動，肺活量每年降3%到4％。另外，維持良好的呼吸也需要仰賴肌肉，年紀愈增長，肌肉量也會愈來愈低。他強調，並非年輕人不會產生血栓，而是相較於長者，年輕人有足夠本錢度過。

洪惠風說，慢性病在疫情期間當然也要控制，近期有不少慢性病患認為足不出戶，慢性病也會改善，竟自行斷藥，也有些是怕染疫不外出取藥，此舉都可能未染疫前，先因慢性病威脅到性命。

高血壓 台灣 疫情

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