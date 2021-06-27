防長新腫瘤 避免感染B、Ｃ肝
老爸對小孩說：「你為什麼一直買新玩具？」小孩：「你都可以一直交新女朋友了，我為什麼不能買新玩具？」
喜新厭舊是人的天性，這是人與生俱來時，也就是從出生時，造物者就在你體內基因內隱藏了這個控制密碼，就好比老虎看到小動物會「見獵心喜」，想把牠吃掉一樣，也是同樣的道理。
細菌病毒也會求新求變，這也是為什麼去年製造的流感疫苗對今年的流感不太能有保護作用一樣，這次的新冠病毒也有同樣的現象。
對癌症而言，許多化療藥物也好，標靶藥物也好，一開始有效，但後來就沒效，這也許是腫瘤為了「求生存」，基因產生變化，產生新變種，因此產生了抗藥性。
對許多肝癌的病人，「新」字還有一個最大的痛點，就是一直會長「新」的腫瘤。例如一發現了肝癌，開刀把腫瘤切除了，隔了半年、一年，甚至十年、二十年，腫瘤又長了出來，而且通常越長越快，數目越來越多。
就醫學的角度而言，如果剛開完刀，不到半年或一年就長出來的，可能是開刀前就經由肝內血管跑到肝臟其他部位了。可能開刀前太小，影像檢查看不到，等到一段時間後，腫瘤大起來，各種影像檢查例如超音波、電腦斷層才發現又長了。
另外一種情況是肝臟別的部位自己長出來的，是真正的「新」生肝腫瘤。因為肝臟一旦感染B、C肝，肝臟就不是正常的肝，有可能肝纖維化或肝硬化，甚至可能超音波、抽血都正常。這些影像看得到或看不到的肝臟變化都是造成肝癌「新」長出來的原因。
因此，避免感染B、Ｃ肝，是免除肝臟腫瘤最好的方法，在B肝方面，B肝疫苗的發明解救了全世界成千上萬的人；C肝方面，雖然目前口服藥物療效很好，但藥物出來得太晚，許多已經有了肝硬化或肝癌。
因此，對付新世紀病毒的危害，除了全方位超前部署施打疫苗之外，做好防護，避免病毒的感染，是在亂世之中保全身家性命最好的方法。
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