防長新腫瘤 避免感染B、Ｃ肝

避免感染B、Ｃ肝，是免除肝臟腫瘤最好的方法。(Getty Images)

老爸對小孩說：「你為什麼一直買新玩具？」小孩：「你都可以一直交新女朋友了，我為什麼不能買新玩具？」

喜新厭舊是人的天性，這是人與生俱來時，也就是從出生時，造物者就在你體內基因內隱藏了這個控制密碼，就好比老虎看到小動物會「見獵心喜」，想把牠吃掉一樣，也是同樣的道理。

細菌病毒也會求新求變，這也是為什麼去年製造的流感疫苗 對今年的流感不太能有保護作用一樣，這次的新冠病毒也有同樣的現象。

對癌症 而言，許多化療藥物也好，標靶藥物也好，一開始有效，但後來就沒效，這也許是腫瘤 為了「求生存」，基因產生變化，產生新變種，因此產生了抗藥性。

對許多肝癌的病人，「新」字還有一個最大的痛點，就是一直會長「新」的腫瘤。例如一發現了肝癌，開刀把腫瘤切除了，隔了半年、一年，甚至十年、二十年，腫瘤又長了出來，而且通常越長越快，數目越來越多。

就醫學的角度而言，如果剛開完刀，不到半年或一年就長出來的，可能是開刀前就經由肝內血管跑到肝臟其他部位了。可能開刀前太小，影像檢查看不到，等到一段時間後，腫瘤大起來，各種影像檢查例如超音波、電腦斷層才發現又長了。

另外一種情況是肝臟別的部位自己長出來的，是真正的「新」生肝腫瘤。因為肝臟一旦感染B、C肝，肝臟就不是正常的肝，有可能肝纖維化或肝硬化，甚至可能超音波、抽血都正常。這些影像看得到或看不到的肝臟變化都是造成肝癌「新」長出來的原因。

因此，避免感染B、Ｃ肝，是免除肝臟腫瘤最好的方法，在B肝方面，B肝疫苗的發明解救了全世界成千上萬的人；C肝方面，雖然目前口服藥物療效很好，但藥物出來得太晚，許多已經有了肝硬化或肝癌。

因此，對付新世紀病毒的危害，除了全方位超前部署施打疫苗之外，做好防護，避免病毒的感染，是在亂世之中保全身家性命最好的方法。