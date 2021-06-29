新冠疫苗4大技術 比一比

哪一種疫苗最有效？可能因人而異。（路透）

新冠疫苗 為世人關注焦點，但四大技術包括mRNA、重組 蛋白（次單位）、腺病毒、滅活病毒的異同與優劣，一般民眾大多霧煞煞。BNT疫苗，就是mRNA疫苗，也號稱是相對有效的疫苗。

至於哪一種疫苗最有效？可能因人而異，不過每種疫苗都或多或少會有副作用，只是因個人體質表現狀況不一。最近發表最新試驗結果的Novavax公司，其數據顯示，保護效果逾九成，其重組蛋白技術，也引發討論。

重組蛋白 安全有效

這四大疫苗技術，各有優缺點。先講近日最受關注的重組蛋白技術，是取病毒的DNA 培養出「假病毒」，這類假病毒帶有新冠病毒的「特徵」，因此開發成疫苗打入人體後，免疫系統可以透過認識「病毒特徵」產生抗體，而後遇到真病毒就會啟動攻擊。優點是安全、有效，缺點是開發時間長。

mRNA 辨識效率高

其次，以mRNA為主要技術的輝瑞BNT、莫德納疫苗，屬於最新技術也最複雜，是把病毒的「遺傳訊號」（mRNA）片段包在奈米等級的「油脂球體」中，打到人體，這個遺傳訊被人體接收後，生產出「病毒的特徵（蛋白）」，讓免疫系統認識並產生抗體。優點是辨識病毒效率高，但缺點是保存不易，而是否可能在未來會影響人體的免疫系統發展，也存在爭議。

腺病毒 保存容易

第三是，腺病毒載體疫苗，主要開發者有嬌生、AZ。腺病毒疫苗的技術原理，是以腺病毒為載體並帶著新冠病毒DNA的片段，進入人體細胞，也是複製出病毒蛋白讓免疫系統認識，再產生抗體。優點是保存容易、成本低，但因為本身是病毒，容易造成較多副作用。

滅活 開發時間短

最後是滅活（死毒）病毒，以中國大陸的科興疫苗為代表，簡言之，把病毒弄死（降低活性）後，並把病毒屍體注入人體，讓免疫系統認識進而產生抗體，達成免疫效果。優點是開發時間短、簡單、有效，但危險性也較大，因為或許有「滅活不完全」的病毒潛藏其中。屆時可能打疫苗反而感染。