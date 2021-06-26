我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

我的經驗／檢查方式有異 肺炎住院才知肺阻塞

涂小明
當氣管結構長期被破壞，同時沒有解決氣管發炎的原因，就會造成病患後期會出現肺炎等併發症。(Getty Images)
當氣管結構長期被破壞，同時沒有解決氣管發炎的原因，就會造成病患後期會出現肺炎等併發症。(Getty Images)

十年前在千人病床規模的醫院看過胸腔科，30、40歲的醫師做簡單的呼氣流量檢查，說我肺功能有70多分，沒問題，卻要我去看腸胃科。我當時不知道兩者的關聯性，胃食道逆流治療了一、兩年，反反覆覆，最後放棄不管了。

直到兩年前因肺炎住院，資深的醫師診斷我有肺阻塞，是長年累積下來的問題，肺功能已剩60%。經過檢查，醫師詳細解釋說，因為我的生活緊張、有胃食道逆流及對灰塵過敏，因此引發肺阻塞。

之後我每天早晚使用氣管擴張消炎劑，有次感冒，到小兒感染科診所，醫師做簡單的尖峰呼氣流量檢查，認為正常，但我心中納悶。後來胸腔科回診年度檢查，並買了尖峰呼氣流速計，才知其中差異。

專業的胸腔科肺功能檢查，可判斷到是小氣管阻塞嚴重，尖峰呼氣流量只是一般的呼氣，只做一次很容易誤判沒問題。在家中使用時，必須是平日沒特別症狀時測得兩周的最高值，才是自己的標準值，感覺不舒服時，低於自己的標準值80%就要回診，並非採用廠商訂的一般值來看。

當時肺炎只發燒三天，吃藥退燒，醫師開了住院單，要我自己受不了時再住院，身旁的人都認為沒發燒不必住院，但上班一周後還是不舒服，雖沒發燒仍決定住院，醫師說，「再晚就可能敗血症了」，所以發燒並不是肺炎住院的必要條件。

過敏

上一則

DIY蜂蜜檸檬水 消暑解渴助消化

延伸閱讀

打AZ疫苗…全台已逾60死 最年輕僅42歲

打AZ疫苗…全台已逾60死 最年輕僅42歲

癌友能不能打疫苗？醫師：建議優先接種別再猶豫

癌友能不能打疫苗？醫師：建議優先接種別再猶豫
吞嚥困難別輕忽 恐釀吸入性肺炎

吞嚥困難別輕忽 恐釀吸入性肺炎
「做賊的喊捉賊」台網紅重炮嗆汪小菲：沒資格講話

「做賊的喊捉賊」台網紅重炮嗆汪小菲：沒資格講話

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

防疫宅家黏3C 這些「護眼營養素」每餐多吃一些

2021-06-22 01:30
（圖：健康醫療網提供）

「異位性皮膚炎」皮膚搔癢顆粒好難受 別忍快就醫

2021-06-20 00:30
長期使用雙磷酸鹽類藥物治骨質疏鬆症，小心非典型大腿骨折，嘉義長庚關節重建科主任黃贊文說明。（圖：台灣嘉義長庚提供）

長期吃「骨鬆用藥」 7旬嫗一轉身竟大腿骨折

2021-06-25 02:03
肌肉隨著年紀增加慢慢減少，要增加肌肉量，只有做「阻力運動」才有效。(Getty Images)

遠離肌少症 掌握4要

2021-06-20 02:00
每日一顆蛋，可提升免疫力。（取材自ingimage）

雞蛋食用與保存 你該知道的幾件事

2021-06-19 02:00
加州這家養老院即將完工。

一年5.8萬起跳 優雅養老…你準備好了嗎

2021-06-13 02:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人
你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上
佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔
洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗