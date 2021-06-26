我的經驗／檢查方式有異 肺炎住院才知肺阻塞

當氣管結構長期被破壞，同時沒有解決氣管發炎的原因，就會造成病患後期會出現肺炎等併發症。(Getty Images)

十年前在千人病床規模的醫院看過胸腔科，30、40歲的醫師做簡單的呼氣流量檢查，說我肺功能有70多分，沒問題，卻要我去看腸胃科。我當時不知道兩者的關聯性，胃食道逆流治療了一、兩年，反反覆覆，最後放棄不管了。

直到兩年前因肺炎住院，資深的醫師診斷我有肺阻塞，是長年累積下來的問題，肺功能已剩60%。經過檢查，醫師詳細解釋說，因為我的生活緊張、有胃食道逆流及對灰塵過敏 ，因此引發肺阻塞。

之後我每天早晚使用氣管擴張消炎劑，有次感冒，到小兒感染科診所，醫師做簡單的尖峰呼氣流量檢查，認為正常，但我心中納悶。後來胸腔科回診年度檢查，並買了尖峰呼氣流速計，才知其中差異。

專業的胸腔科肺功能檢查，可判斷到是小氣管阻塞嚴重，尖峰呼氣流量只是一般的呼氣，只做一次很容易誤判沒問題。在家中使用時，必須是平日沒特別症狀時測得兩周的最高值，才是自己的標準值，感覺不舒服時，低於自己的標準值80%就要回診，並非採用廠商訂的一般值來看。

當時肺炎只發燒三天，吃藥退燒，醫師開了住院單，要我自己受不了時再住院，身旁的人都認為沒發燒不必住院，但上班一周後還是不舒服，雖沒發燒仍決定住院，醫師說，「再晚就可能敗血症了」，所以發燒並不是肺炎住院的必要條件。