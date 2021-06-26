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保健品、藥品一起吃 當心有反效果

林建宏／台灣新生醫專講師、藥師
有些保健品與藥品一起使用，可能產生反效果而引發問題。(本報資料照片)
有些保健品與藥品一起使用，可能產生反效果而引發問題。(本報資料照片)

保健風氣高，但須建立正確的保健食品與藥品的觀念。有的保健品跟藥品併服較無嚴重交互作用，使用較方便又可避免因為要記間隔使用頻率反而忘記服用；但有些保健品與藥品一起使用，卻可能反效果而發生問題。

維他命C與特定抑制胃酸藥物長期併用，會增加鋁的吸收，當腎功能無法正常排出導致體內鋁濃度過高時，嚴重的鋁中毒症狀可能造成記憶喪失、注意力減低、貧血、骨軟化等問題。

如果維他命K與減少血管栓塞的抗凝血藥warfarin併服，會降低抗凝血藥效，可能干擾已經控制不錯的栓塞問題，因此發生血管栓塞。

因warfarin的藥理作用正是減少維他命K的作用而達到減少血管栓塞，因此warfarin用藥期間應避免突然補充高量維他命K又突然停止補充，就可能造成抗凝血藥效不穩定。

輔酶Q10的使用，其結構與維生素K相似，如果和warfarin併服，則會干擾warfarin的抗凝血藥效。

鈣片如果跟殺菌、抑菌的抗生素，例如喹諾酮類（Quinolones）、四環黴素類（Tetracyclines）或是與治療甲狀腺機能低下的藥品thyroxine併服，鈣會與這些藥品結合，進而減低藥物吸收、藥效，可能延誤病情治療。

建議鈣片或含鈣食物要與上述藥品間隔2至4小時後再服用。

建議在使用保健品前，應先評估該保健品成分與自身當下用藥情況，可以由藥師或醫師協助判讀用藥情況，獲得更多說明與專業建議後，再做使用決定。

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