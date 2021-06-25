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男子罹泌尿道上皮癌 放射合併化療奏效

黃寅
亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科醫師吳偉榤說，醫療團隊使用高速放療儀器，治療時間大幅縮短為傳統治療放療的一半，也大幅降低對正常組織的傷害。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科醫師吳偉榤說，醫療團隊使用高速放療儀器，治療時間大幅縮短為傳統治療放療的一半，也大幅降低對正常組織的傷害。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

一名70歲男性患有慢性腎臟病，長期來服用來路不明中草藥「保養腎臟」，導致慢性腎臟病控制不佳，半年前因血尿就醫檢查，發現左側輸尿管有8公分大腫瘤，切片確診為輸尿管癌第四期，緊急安排放射治療合併化學治療，一個半月後，腫瘤接近全消。

台灣亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科醫師吳偉榤表示，患者平時有在醫院追蹤治療腎病，但私下也服用來路不明中草藥，因病情控制不佳合併血尿，緊急到院進一步檢查治療，經電腦斷層檢查，發現左側輸尿管長出一顆8公分大腫瘤，並侵犯周邊組織造成腎水腫，同時伴隨左腰疼痛、痠麻。經評估，無法手術，建議接受放射治療合併化學治療。

吳偉榤指出，上泌尿道包括腎盂和輸尿管，兩者表皮所產生的癌症，統稱為「泌尿道上皮癌」台灣泌尿道上皮癌發生率較歐美國家高，特別是常發現於慢性腎臟病的病人，多數原因與使用含馬兜鈴酸的中草藥有關，主要的治療方式是採取腎臟輸尿管全切除手術。

但他強調，並非所有患者都適合採取切除手術，如果腫瘤已侵犯周邊組織或器官、病人身體狀況不佳，或其他原因無法接受手術者，則會建議選擇接受放射治療合併化學治療；優點在於腫瘤反應率高且副作用低，以此案為例，經治療6周後追蹤成效，發現腫瘤幾近全消，讓家屬及醫療團隊都十分振奮。

吳偉榤說，醫療團隊使用高速放療儀器，僅需15秒即可完成電腦斷層掃描「鎖定目標」，配合呼吸調控即時校正對位，可精準打擊腫瘤細胞，同時搭配雙層多葉式準直儀，將治療時間大幅縮短為傳統治療放療的一半，也大幅降低對正常組織的傷害，無論是治療品質及速度，都有效減輕患者壓力。

他提醒，泌尿道上皮癌最常見的症狀為無痛性血尿，約有9成患者因血尿發現罹癌，也有少數患者因腎水腫造成的腰酸背痛而發現，此癌症對於放射治療與化學治療有不錯反應，一旦發現上述症狀並積極治療，都有機會痊癒。

腫瘤 台灣 癌症

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