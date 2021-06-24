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痛風經常發作 乏尿、水腫 小心腎臟病上門

顏志樵／台灣秀傳醫院腎臟科主治醫師
痛風經常發作，跟腎臟有很大關係。(圖：門諾醫院提供)
痛風經常發作，跟腎臟有很大關係。(圖：門諾醫院提供)

58歲的陳先生當了10多年的業務，長期外食、應酬喝酒，生活作息不正常，痛風經常發作，最近他即便喝很多水，但排尿就是不多，出現乏尿、水腫現象，急診醫師判斷可能腎臟功能有問題。但痛風跟腎臟病有關嗎？答案是肯定的。

腎臟病牽涉的層面很廣，舉凡高血壓、高血脂、高血糖等三高問題及慢性病，以及特殊的腎絲球病變、藥物、尿路問題等，都與腎臟病的形成息息相關。痛風則是長期高尿酸血症導致尿酸鹽沉積在關節及附近的軟組織，而造成關節發炎，紅、腫、熱、痛的症狀。

臨床上許多病人因痛風急性發作去診所就醫，吃個幾天的止痛藥，好了就覺得沒事了，認為之後發作再去看醫師就好。殊不知，當血中尿酸值居高不下，幾年下來，發作的頻率與嚴重程度會增加，原本幾天痛風就會好，可能會變得更久，甚至長達一至二周才恢復。

痛的愈頻繁、愈久，止痛藥吃的劑量與頻率自然會增加。一般痛風發作的止痛藥屬於「非類固醇類抗發炎藥物」，這類藥物雖然有效，但是太頻繁使用，會增加腎臟病的風險，也容易傷腸胃。

許多痛風患者有其他共病，如高血壓、糖尿病、心臟病等，而長期有慢性病用藥，若再加上止痛藥，與三高藥物之間的交互作用或是加乘效果，往往會造成腎臟病（即急性腎損傷）而不自覺，長久下來，腎功能會不斷的被侵蝕，所以痛風與腎臟病是有關係的。

痛風除了個別體質及遺傳因素外，不當飲食、酒精、藥物等因素也會導致高尿酸血症而誘發痛風。建議若有痛風症狀，或是居高不下的高尿酸血症，別輕忽，務必至腎臟科門診求診。

預防腎臟病，要「三少」（少鹽、少油、少糖）、「三多」（多纖維、多蔬果、多喝水）、「四不」（不抽菸、不憋尿、不熬夜、不亂吃來路不明的藥）、「一沒有」（沒有鮪魚肚）。若能貫徹健康生活模式，就不用擔心腎臟病如影隨形。

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