IBD發炎性腸道疾病 易與腸躁、痔瘡混淆

常腹痛、腹瀉，是腸道發炎警訊。（本報資料照片）

隨著飲食西化等因素，發炎性腸道疾病（IBD）患者逐漸增加，IBD屬於免疫失調疾病，好發於20到35歲及60歲以上兩大族群，但兒童也可能發生，年齡愈低，治療難度愈高。

台北市立聯合醫院消化內科主治醫師李熹昌說明，IBD分為潰瘍性結腸炎以及克隆氏症，其症狀容易與腸躁、痔瘡等其他疾病混淆，臨床難立即診斷，往往會影響到後續治療。

初期多反覆腹瀉

潰瘍性結腸炎與克隆氏症雖然統稱為IBD，仍有些不同，前者腸道發炎的部位是連續性的，多在直腸與大腸，發炎症狀多在淺層的粘膜；而克隆氏症發炎的部位是跳躍式發生，從口腔到肛門都可能出現發炎症狀，不過多數仍是發生在大小腸交接處，侵犯部位深，初期更難以被一般檢查發現。

李熹昌表示，克隆氏症最常見的反應為腹痛、腹瀉、血便，嚴重者會出現發燒、體重減輕等。多數患者初期的反應以「反覆腹瀉」為主，其餘幾乎沒有症狀，就診時常常會被誤以為是腸躁症。

過去台灣 患者少，臨床沒有太多經驗，面對反覆腹瀉的患者，多不會做腸鏡確認，也導致患者確診時間常拖延一年以上，即使做了腸鏡，發炎位置常位於小腸與大腸交界處，除非有檢查末端小腸，否則也難以及時發現。

合併血便、黏液

台灣三軍總醫院胃腸肝膽科副主任黃天祐說，潰瘍性結腸炎患者也會有反覆腹瀉的情形，但多數會合併血便、黏液便（鼻涕般的黏液與血絲），其實只要做腸鏡檢查，就能馬上確診，但部分患者對於血便或是黏液便的認知不高，初期容易自我診斷為痔瘡。

黃天祐表示，單純痔瘡並不會反覆腹瀉，且血色會呈現「鮮紅色」，有時肛門口會感受到疼痛。潰瘍性結腸炎出血血色依照位置的不同顏色會有所變化，發炎範圍僅在直腸，血色也會成鮮紅色，位於左側直腸等部位顏色則呈現「暗紅色」。與克隆氏症相比，潰瘍性結腸從有症狀到確診大約一個月左右。

治療看指標分數

IBD治療方式與癌症 類似，依照不同的指標分出嚴重程度，癌症是以期別分類，IBD則是各自有指標分數，依照分數結果，臨床上再給予不同治療建議。

李熹昌表示，克隆氏症從口腔到肛門都可能發炎，透過指標診斷為輕症者會先給予傳統藥物治療，如類固醇、免疫抑制劑等，持續觀察三到六個月查看症狀是否被控制。一旦被控制，後續建議每半年到兩年做一次內視鏡追蹤，用藥則要持續使用到發炎處癒合為止；若未能被控制，則會進一步調整藥物，中重度的患者多需要使用生物製劑，持續用藥才能避免併發症 發生，克隆氏症最怕有腸阻塞、腹部膿瘍、廔管等，當這類併發症出現就必須搭配手術治療。

規律服藥別亂停

黃天祐表示，潰瘍性結腸炎會先看腸道內的發炎範圍，患者常會有急性期，大量出血送急診，急性期會先投以類固醇壓下發炎反應加上手術治療，後續則持續投藥控制症狀，若傳統藥物都沒效時，亦可能使用後線生物製劑治療。

黃天祐表示，無論是克隆氏症或是潰瘍性結腸炎，即使藥物效果佳，也不能把IBD當作已治癒。患者除了調整飲食、作息，更要規律服藥，症狀控制後可以慢慢減藥，把藥物用到最簡單，並維持下去才能避免再度復發。

他也提醒，潰瘍性結腸炎的患者，罹患大腸癌的機率比一般人還要高，避免腸道反覆發炎而增加其他疾病，追蹤與控制是最重要的事。