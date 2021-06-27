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肥胖者 染新冠易轉重症

王昭月、陳玫伶
肥胖者扺抗力偏弱，一旦染疫，病情容易急轉直下。圖為示意圖。（Getty Images）
肥胖者扺抗力偏弱，一旦染疫，病情容易急轉直下。圖為示意圖。（Getty Images）

台灣一名30多歲女性日前因染新冠身亡，引發新冠肺炎死亡年輕化熱議，醫界初步研判，她極可能因為體重過重以致病情急速惡化。高雄義大大昌醫院纖體健康中心主任宋天洲表示，新冠肺炎三大高危險群含65歲以上老人，糖尿病患及肥胖病患，其中肥胖者本身長期處於發炎狀態，扺抗力偏弱，一旦染疫，病情容易急轉直下。

宋天洲表示，目前台灣染疫死亡者多為65歲以上長輩，但近期亦出現30歲女性。其實就臨床觀察，染疫民眾容易轉為重症者有三大高危險族群，除年長者外，其次是糖尿病患者及肥胖患者。

「以前大家覺得肥胖只是一個症狀，不認為是一種疾病」， 宋天洲說，其實肥胖者本身身體就處於高度發炎的狀況，研究都視為慢性發炎的疾病，本身也可能有高血壓、脂肪肝等心血管疾病而不自覺，扺抗力自然不比常人。

當疫病來襲時，一般人可能擁有「10萬大軍」可與病毒對抗，但長期慢性發炎狀態的肥胖者，軍力即可能減弱，一旦大軍壓境時就無力扺擋，這也是為何肥胖者會變成新冠肺炎重症高危險群竹原因，第一，他可有潛在的疾病，第二，他本身的抵抗力也弱，一般人當體力不好、抵抗力變差的時候，病毒等疾病就容易產生威脅。

宋天洲說，肥胖等這幾類容易轉為重症的高危險群，身體機能都不是一夕可以翻轉，因此建議盡量宅在家，減少接觸感染源，另肥胖者也從飲食調整做起，不讓自己繼續發胖，成為健康的負擔，讓疾病容易找上門。

肥胖 新冠肺炎 台灣

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