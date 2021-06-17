染疫恐重症 醫師提醒心臟病患者注意高燒

圖片來源 ／健康醫療網

王經理因心臟疾病長期固定在心臟科門診追蹤，這一年多來因為疫情 的關係，認真洗手、戴口罩，有任何聚會想辦法推辭不出席，唯恐自己不小心染疫，心臟會不會受到影響，每次定期回診不斷詢問醫師，有沒有什麼注意事項需要留意的。

感染COVID-19後 肺部血氧更缺乏

台灣新竹台大分院心臟血管內科劉聖甫醫師表示，目前尚未有統計數據顯示患有心臟病 的病人是否更容易感染COVID-19，任何人被感染的風險都是一樣的，但是心臟疾病或是有潛在心臟病的民眾，若是受到感染可能比其他人更有可能出現感染症狀或其他嚴重問題。

劉聖甫醫師補充，一旦病毒進入人體，就會對肺部造成直接損害並引發炎症反應，從而對心血管系統造成壓力。

高風險要注意 4種人更要小心

臨床上沒有證據顯示該病毒會感染體內心臟節律器和體內心律去顫器等植入設備，或導致心臟瓣膜病人感染心內膜炎。劉聖甫醫師說明，一般而言，容易出現嚴重Covid-19疾病反應的高風險病人包含：

1.免疫力低下的病人，例如接受移植病人、正在接受化療或放射線治療的癌症 病人、患有心臟病合併白血病或淋巴瘤病人。

2.老年人和體弱者，以及患有心血管疾病的孕婦等。

3.患有心臟疾病（例如心臟衰竭、擴張型心肌病、致心律失常型右室心肌病）和先天性發紺型心臟病人。

4.患有阻性肥厚型心肌病的病人也可能被歸入相同的高風險類別。

心臟病患若發燒超過39°C 需積極使用退燒藥

劉聖甫醫師重申，戴口罩、勤洗手、保持社交距離以及減少外出，是避免讓自己遭受病毒感染的最佳良方。部分心臟病人因為年齡較大，往往合併有高血壓或是糖尿病等慢性疾病，一旦感染對於身體的負荷大；本身若是布魯格達氏症候群(Brugada Syndrome)，在體溫超過39°C的情況下，特別容易發生致命的心律不整，這些病人必須積極使用退燒藥來處理發燒問題。

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資料來源：健康醫療網

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