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癌症發生率之冠 90%大腸癌由「它」轉變而成

健康醫療網／記者田柏升報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

台灣十大癌症當中，大腸癌發生率蟬聯冠軍寶座多年，中國醫藥大學附設醫院大腸直腸癌篩檢團隊負責醫師陳奕彰分析，9成大腸癌患者年齡都在50歲以上，常見危險因子包括肥胖體質、不良正常作息如抽菸及喝酒，或愛吃高脂肪、紅肉、低纖維等飲食習慣。

一等親家族史者 罹大腸癌機率高常人2至3倍

中國醫藥大學附設醫院大腸直腸癌外科主任柯道維進一步指出，家族史也有影響，一等親內有人罹患大腸癌者，日後罹癌機率比常人高出2至3倍。另外，約有90%以上大腸直腸癌是由大腸息肉轉變而來。

國健署免費提供50歲至75歲民眾每2年一次糞便潛血檢查，讓民眾有機會發現癌症端倪，不過陳奕彰醫師表示，糞便潛血檢查存在偽陰性風險，建議50歲以上、家族史或高風險飲食習慣者，應該做確診大腸癌準確率最高的大腸鏡檢查，若是發現有息肉時，也能在檢查時一併切除。

柯道維主任分享，根據美國近幾年的研究發現，55歲以下大腸直腸癌患者有上升的趨勢，如果一至二等親有大腸直腸癌，建議應該提早至40歲就做篩檢。

抽血能篩檢出大腸癌？醫師破除迷思

許多民眾也疑惑，抽血檢查是否能篩出大腸直腸癌？陳奕彰醫師坦言，抽血檢查只能驗出腫瘤指數，是作為臨床治療，例如化療後，用於評估患者治療成效的方式，並不建議作為診斷依據。

「大腸癌初期，並不會有明顯症狀。」陳醫師說，當排便習慣改變、形狀異常變細、帶有血液、黏液等，或不明原因體重驟降、貧血等症狀浮現時，就該就醫。

手術治療為主 大腸癌興行「自然孔手術」

大腸癌以手術為主要治療，陳醫師表示，目前的微創手術盛行，主因為傷口小、病人術後恢復較快。然而傳統微創胸腔鏡手術傷口仍需有一定傷口範圍以取得腫瘤切片，依然會造成一定程度的疼痛狀況。不過現在也有了「自然孔手術」，切除腫瘤不會在腹腔另開傷口，而是從陰道或直腸去除，進一步縮小傷口，術後患者疼痛度計恢復期都有所改善。

除了手術，大腸直腸癌也會合併藥物治療。陳醫師指出，第三期患者會在術後，接續以化療、放療作為輔助治療。

多專科團隊治療成趨勢 籲民眾儘早發現治療

柯道維主任說明，大腸直腸癌治療目前結合多科團隊治療為趨勢，包含血液腫瘤科、放射科、病理科等等，按每位患者個別狀況，經過多專科團隊討論決策，才會為病人決定最好的治療建議，特別是轉移性大腸直腸癌患者，需要考慮腫瘤是否能完整切除，或在術後需要輔以藥物治療。

柯主任分享，曾有一名39歲直腸癌案例，因為腫瘤位置接近肛門口，患者非常憂心無法保留肛門，當時還合併有肝及肺部轉移。經多專科團隊會議討論後，利用精準治療的方式，按患者基因突變類型選擇了適合的標靶藥物，經過數次療程後，原發及肝臟、肺部腫瘤都受到控制縮小，並且也再度無轉移的情形。

兩位醫師提醒，只要有危險因子，就一定儘早做大腸鏡檢查，才能提早發現、早期治療，也建議尋求專業諮詢及選擇專業醫療團隊，才能獲得最佳治療。

【延伸閱讀】

大腸癌篩檢在家就能做　定期2年1次你做了沒？

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50413

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