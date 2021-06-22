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接種新冠疫苗 10族群須留意

修瑞瑩
包括癌症患者都可以接種新冠疫苗，但是如果目前發燒或有急性疾病則應暫緩注射。(Getty Images)
包括癌症患者都可以接種新冠疫苗，但是如果目前發燒或有急性疾病則應暫緩注射。(Getty Images)

不少人對於自己或家人能不能注射新冠疫苗有疑問，台南市立安南醫院副院長許秉毅指出，包括孕婦、癌症患者都可以注射，但是如果目前發燒或有急性疾病則應暫緩注射。

許秉毅表示，不少民眾詢問他能不能打疫苗，他整理出10大族群最新疫苗注射資訊，提供參考。

1. 先前施打COVID-19疫苗出現嚴重過敏反應者：不可打COVID-19疫苗。(打其他疫苗曾過敏者不禁打COVID-19疫苗，但應該由醫療人員在施打COVID-19疫苗後密切觀察至少30分鐘)

2. 發燒或有急性病者：不可打COVID-19疫苗。(宜等病情穩定再打疫苗)

3. 孕婦：可打COVID-19疫苗。(只適合注射輝瑞或莫德納疫苗)

4. 哺乳婦女：可打COVID-19疫苗。

5. 兒童：可打COVID-19疫苗。(只適合注射輝瑞疫苗，且須12歲以上)

6. 癌症患者：可打COVID-19疫苗。(接受荷爾蒙、標靶治療者不必停藥；接受強力B細胞免疫抑制劑﹙如Rituximab莫須瘤﹚治療者，疫苗接種時間與用藥時間宜間隔4週以上；接受CAR-T治療者宜隔3個月以上再注射疫苗)

7. 風濕性疾病患者：可打COVID-19疫苗。(接受類固醇、hydroxychloroquinine、sulphasalazine、azathiopurine治療者可打疫苗，且不用改變藥物劑量；接受methotrexate治療者可打疫苗，但打完後須停用methotrexate 1週)

8. 服用避孕藥者：可打COVID-19疫苗。

9. 使用類固醇者：可打COVID-19疫苗。

10. 使用抗凝血劑者：可打COVID-19疫苗。

疫苗 癌症 過敏

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