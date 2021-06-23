良好作息預防中風 有助避免失智

積極預防中風的危險因子，有助避免失智症。（本報資料照片）

邁入中年，許多人擔心：「我會不會突然中風 倒下？還是會得失智 症？」不管是哪種失能，對病人和家屬都造成莫大壓力。但中風使失智症風險增加兩倍，當中風又再失智時，無疑讓病家困境更雪上加霜。積極預防中風的危險因子，有助避免失智症。

失智症並非正常老化，而是認知功能退化、導致生活功能受影響而無法自理。可能影響認知層面，包括記憶力、執行功能、專注力及行為情緒等。目前失智症無法治癒，但早期診斷對病人及其照顧者生活品質有幫助。

血管型失智症患者腦部MRI可見嚴重白質病變(A圖粗箭頭處)，或有許多微小出血點(B圖細箭頭處)。（圖：陳志昊提供）

失智症最常見「阿茲海默症 」，約占五至六成；其次為「血管型失智症」，約占二至三成；其他如「額顳葉失智症」或「路易體氏失智症」，其比率皆小一成。

血管型失智症成因，包括單一關鍵性腦梗塞失智症、多次中風失智症及腦部小血管疾病。血管型失智症的臨床特色與阿茲海默症不同，常會有認知功能突然惡化或階梯狀退化。

阿茲海默症早期以短期記憶衰退為主，但血管型失智症早期則出現動作反應遲緩、步態不穩或精神相關症狀。但兩種疾病也並非涇渭分明，因阿茲海默症者腦部影像也常看到血管相關病變。

該如何預防中風及血管型失智症？建議保持良好作息，例如健康飲食、控制體重、適度運動、戒菸、避免過量喝酒、維持正常社交生活、注意「三高」控制。若屬心血管疾病高危險群患者、心律不整（如心房顫動）患者，可與醫師討論是否服用抗血栓藥物來預防中風。

若是中風患者，則應配合醫師及復健師的治療策略，積極控制中風相關危險因子，規律服用適合的藥物，並搭配良好生活作息，注意飲食控制、適度運動及正常社交生活。

及早辨識中風徵兆很重要，請記住「FAST」口訣：判斷是否有突發性的臉歪嘴斜、單側肢體無力、說話異常等，符合其中一項都要盡早送醫，才能把握治療黃金時期。（台大醫院神經部主治醫師）