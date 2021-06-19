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我的經驗／操作檢查儀器「用錯力」 名醫患了「媽媽手」

口述台北三軍總醫院一般眼科主任呂大文 整理2021/06/19 14:00:01記者許佳惠
呂大文指導國外醫師操作裂隙燈控制桿。（圖：呂大文提供）
呂大文指導國外醫師操作裂隙燈控制桿。（圖：呂大文提供）

幾個月前，我的右手腕開始有點痛，起初不在意，後來某天起床洗臉時，發現右手竟然痛到無法扭毛巾，這才開始注意右手腕的問題。

手腕痛 確診肌腱滑膜炎

幾年前有過網球肘的經驗，當時是打壁球，連續幾個反手拍之後，隔兩天開始痛，所以對於手腕痛，我猜想應該是肌腱發炎，自行服用消炎止痛藥後，狀況仍時好時壞，最後才就醫確診為「狹窄性肌腱滑膜炎」，也就是俗稱的「媽媽手」。

骨科醫師說，媽媽手是因為手內轉的動作造成，可能是長期累積下來的傷害，只是一開始症狀不明顯。我回想，的確如此，因為眼科檢查經常使用的裂隙燈造成媽媽手。

最好治療方法是休息

裂隙燈底下有個控制搖桿，每次要檢查患者眼底，須根據患者臉形、左右眼調整距離，右手長期都要施力轉控制搖桿，再加上門診來了很多先天性青光眼患者，這些孩子因為無法配合檢查，都要搶在麻醉失效前做完裂隙燈檢查，心急搶快的結果，就是一手要控制燈、一手要控制搖桿，力道無法準確拿捏，可能因此加重肌腱發炎形成媽媽手，也算是某種程度的職業傷害，而且我問許多同業，發現大家都有同樣的問題，只是程度不同而已。

媽媽手如果症狀嚴重的話，疼痛感會往上延伸到上臂，甚至肩膀，最好的治療方法就是多休息。剛好遇到這波疫情，醫院減診，再加上看診人次變少，有時間可以讓我改用左手操控搖桿，減少使用右手的機會，現在右手腕仍隱約會痛，很不舒服的時候還是得吃消炎止痛藥，再搭配暖暖包熱敷來改善症狀，但要真正痊癒至少需要6至9個月。

保護肌腱開始使用護腕

經過這次生病經驗，讓我發覺肌腱保護的重要性，我開始使用護腕，看診時使用簡易型、好活動的材質，沒看診時就使用有金屬片、支撐力強的護腕，就連原本放右後口袋的皮夾，都改位置放，減少右手腕的動作，現在症狀已經改善五成，也可以扭毛巾了。

醫學辭典／媽媽手

媽媽手指的是我們過度使用拇指，造成伸拇短肌和外展拇長肌的腱鞘發炎，只要是用力姿勢不正確或長期重複做拇指基部的肌腱伸展、外展動作，都會導致媽媽手，嚴重時會造成肌腱沾黏，大拇指及手腕的活動受到限制。治療方法是多休息，並使用能將手腕、大拇指固定住的護具，若是非常疼痛，可請醫師開消炎止痛藥並配合復健治療。

呂大文因長期操作裂隙燈控制桿，患有媽媽手。（圖：呂大文提供）
呂大文因長期操作裂隙燈控制桿，患有媽媽手。（圖：呂大文提供）

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