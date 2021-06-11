拒當「快槍俠」醫師教你這幾招 追求性福

（圖：健康醫療網提供）

一名27歲的李先生結婚半年，最近卻因為性事非常煩惱，因為每次做愛不到1分鐘就射了，有時候為了要延遲射精，中途都要停下幾次再重新開始，擔心老婆無法得到滿足。曾經嘗試吃海鮮或壯陽藥，但狀況卻沒有改善，最後到泌尿科求診，經診斷為早洩問題，後來積極配合醫師治療後，現在不再是「快槍俠」，而且也找回自信，夫妻之間更性福美滿。

心理壓力是最大元兇

馬偕醫院泌尿科主治醫師李致樵表示，根據統計，全台灣 約有200萬名男性有早洩困擾，不過願意就醫的比例仍不高，提醒男性朋友千萬別輕忽。目前臨床診斷早洩的方式包括時間長短、患者能否自行控制射精及會不會因早洩而產生心理壓力等三個條件來評估，以上三個條件皆要符合才算有早洩問題。

李致樵醫師補充說明，早洩的原因可分先天性跟後天性兩大類。先天性早洩目前認為與腦部血清素代謝失調最有關，通常都會在一分鐘內就「繳械投降」；而後天性早洩跟壓力、容易緊張，或是龜頭太敏感及血清素代謝失調有關，這類患者通常在三分鐘內會射精。

四招遠離早洩 讓你「提槍上陣」沒煩惱

李致樵醫師表示，目前早洩的治療方式包括行為治療、心理治療及口服藥物治療三種方式。其中行為治療又包含性交中斷法及中斷擠壓法二種技巧，可以藉此降低龜頭的敏感度，來達到延緩射精的效果；而心理治療需要先了解患者壓力來源，透過轉移注意力及壓力調適來延長射精時間。至於口服藥物則是針對血清素失調的患者，可透過增加大腦的血清素濃度達到治療早洩效果。無論是使用哪一種治療方式，最好伴侶都能陪同一起治療，在雙方的配合下，才能達到最好的治療效果。

當心早洩偏方反效果 積極就醫

李致樵醫師提醒，許多早洩患者會參考網路上的偏方，使用壯陽藥、來路不明保健食品或中草藥，號稱都能夠延長射精時間，但這些都缺少臨床醫學上的實證，使用效果因人而異，若攝取過多可能會導致該硬的時候不硬，不該硬的時候軟不掉的反效果。民眾若發現自己或另一半有早洩問題，其實不用過度緊張，只要儘速就醫，由專業的泌尿科醫師協助，就能快速恢復生活品質

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資料來源：健康醫療網

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