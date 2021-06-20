不只手抖、慢動作…憂鬱潛藏巴金森病風險

憂鬱也與腦神經疾病相關，尤其是巴金森病，這群病患也希望有好心情，但源於大腦的病變讓他們不由自主地憂鬱起來。(Getty Images)

新冠肺炎疫情 讓民眾在家悶得慌，根據國際臨床與健康心理學雜誌統計，自2020年1月1日疫情爆發後，全球憂鬱症 的發病率與2017年相比高出近7倍；但除此之外，憂鬱也與腦神經疾病相關，尤其是巴金森病，這群病患也希望有好心情，但源於大腦的病變讓他們不由自主地憂鬱起來。

靜止時手部顫抖、肢體僵硬及動作緩慢，是巴金森病三大典型的動作障礙症狀，但疾病亦會影響腦部正常功能，引起異常的精神表現，稱為器質性精神病，憂鬱症便是病友最常見的精神疾病之一，統計盛行率高達四成三。部分病患會在尚未出現動作障礙時就感到悶悶不樂，憂鬱成為巴金森病的前驅症狀，也會在病程中後期出現，令病友個性大變。

開朗老伯 罹病重度憂鬱

原本開店當老闆，個性開朗的王伯伯，在65歲退休 後確診巴金森病，罹病後由於身體逐漸退化不受控，他對生活失去信心，情緒愈加不穩定。有一天他竟想不開要做傻事，幸好妻子及時阻止憾事發生，隨後王伯伯透過治療與調整生活型態，參與志工團體，擴展生活圈，有了家庭與朋友的支持後逐漸好轉。

台灣台大醫院巴金森症暨動作障礙中心召集人、神經部主任吳瑞美表示，海外學者曾進行深入研究，發現在社區裡的巴金森病患中，約有7.7％符合精神疾病診斷準則手冊(DSMIII)的重度憂鬱診斷標準，再進一步依程度區分，中重度憂鬱占5.1％、而有45.5%的症狀屬於輕度憂鬱。

尚未確診 已有憂鬱傾向

巴金森病造成憂鬱症好發時間點，吳瑞美說，在病程中可看到「雙峰」分布，分別在剛確診及病程的中後階段，但較為特殊的一點，會有部分病友在尚未確診前就出現憂鬱傾向，與其病理特性有關。

吳瑞美解釋，巴金森病患因腦內黑質細胞退化，使得多巴胺分泌缺乏，隨著黑質細胞死亡，就會產生路易氏體的異常沉積，最一開始沉積的位置為掌管嗅覺的細胞，以及管理腸胃蠕動的迷走神經細胞，因而嗅覺改變、便祕等症狀會先行出現。

接著當沉積來到腦幹的橋腦部位，便開始影響睡眠、情緒有關的神經傳導物質，部分病友因而在50多歲時被誘發出憂鬱情緒，待兩到三年後才陸續出現動作障礙症狀。

初期與晚期 也好發憂鬱

另一個會發生憂鬱的時間點在疾病的第三期階段，此時病友會出現步態異常，平衡感變差，走路駝背、脖子前傾等姿勢改變，對藥物的反應出現減退現象。當更多的多巴胺神經細胞缺乏，也會影響人體對外界喜、怒、哀、樂的反應，因而變得憂鬱。

另一群病友則會在剛確診巴金森病時，因對疾病的不能接受，加上需長期服藥，對50多歲正值事業黃金期，或60多歲正要開始享受退休生活的病友來說，他們開始怨天尤人、鬱鬱寡歡。

吳瑞美鼓勵病友，保有正確的疾病觀念，調整生活型態、多運動，規律服藥等，在疾病初期的前六年，甚至十年，多數的病人能維持獨立生活的良好狀態。

巴金森憂鬱症 不同一般

吳瑞美也強調，巴金森病的憂鬱症與一般憂鬱症有明顯的不同，在於巴金森病友的憂鬱表現，多是因為身體的退化愈來愈嚴重，而擔心拖累家人，感到自身無用或覺得人生無望，沒有一般憂鬱症病患會有的罪惡感和自殺傾向。

因此，若要確定巴金森病友是否罹患憂鬱症，醫師會透過看診時病患的主訴，情緒表現、肢體語言、家屬透露出的訊息等，再搭配量表的輔助診斷區分嚴重程度，並照會精神科共同治療與照護。

六大風險因子 提高機率

相關研究也發現，較年輕的巴金森病患、處於疾病初期或末期，或巴金森病程進展較快，以及個性上容易焦慮、緊張或過去曾有憂鬱症病史、女性等巴金森病患，是屬於風險較高的一群，較有機會罹患憂鬱症。

隨著憂鬱程度不同，有不同的治療方式。吳瑞美表示，輕度憂鬱透過心理諮商、家人支持有機會改變現況；中度以上的憂鬱症便須透過藥物治療，如施以增加腦部血清素等抗憂鬱藥物，或某些多巴胺接受體促效劑除能改善運動功能外，也能改善憂鬱情緒，當重度憂鬱症對精神科藥物效果反應不佳時，則會考慮採取電擊治療。

打造友善環境 防患未然

「有憂鬱症的巴金森病友即使改善了動作障礙症狀，但當對生活失去興趣、不快樂，仍會覺得生活沒有陽光。」吳瑞美說，雖然憂鬱症不一定會發生，但可以防患未然，尤其是有較高風險的病友，建議打造友善的外在環境，如參與社交團體、運動以及調整生活型態。

抑或是一般民眾可透過巴金森自我檢測量表，或在家進行簡易的巴金森手指操，便有機會提早發現疑似症狀，及早至神經內科就診，用藥治療延緩失能。