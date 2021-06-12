居家辦公、遠距上課 「乾眼危機」怎麼破解？

（圖：健康醫療網提供）

你有眼睛紅腫、乾澀、畏光、疲勞、有異物感的困擾嗎？新冠肺炎後，全球許多公司開始居家辦公，學生也停課或在家學習，不只父母因工作所需長時間電腦辦公和視訊會議 ，遠距學習學生也跟著盯了一整天的螢幕，讓眼睛出現乾眼危機。現代人3C產品不離身，或是長時間配戴隱形眼鏡，都會導致淚膜受損，讓乾眼症就這樣悄悄來到你身邊。然而許多患者即使用藥治療，卻無法得到顯著的效果，原來是沒補到關鍵成分。

亞洲乾眼症學會(Asia Dry Eye Society，簡稱ADES)於2020年形成新共識，除了早期的缺油、缺水，還有可能為缺乏黏蛋白導致的「濕潤度缺乏型」乾眼症。治療乾眼症對症下藥才有效，若輕忽或沒有得到正確治療，長期下來嚴重將造成角膜病變，甚至影響視力，導致不可回復的傷害，所幸目前乾眼症已有精準淚膜導向治療方式，提供患者有效的新選擇。

眼科院長黃富誠醫師表示，過往乾眼症患者普遍為中、老年人，40歲後因為身體機能逐漸退化，或賀爾蒙影響，導致眼睛功能衰退，產生乾眼、老花等症狀。但隨著3C產品普及，年輕人長時間盯著螢幕或是配戴隱形眼鏡等，都有可能讓角膜上皮細胞受損，造成淚膜不穩定，導致乾眼症。為了防範疫情 在家辦公，假日也不能出門玩，不管工作或休閒娛樂都依靠3C產品，長時間使用電子螢幕，不知不覺就對眼睛造成了傷害。

乾眼症觀念再進化

黃富誠醫師說明，淚膜有三層，由內而外為黏液層、水液層以及油脂層，只要其中一層出問題，就無法維持淚膜的完整性。以往治療以水液層、油脂層為主，主要針對眼睛老化，造成淚腺退化減少淚水分泌，或是瞼板腺萎縮、阻塞，分泌油脂功能出現異常，臨床上常見以含油的人工淚液去做水分與油脂的補充。近期亞洲乾眼症學會指出，對於過往用藥無法得到良好效果的患者，有可能是因為黏液層中的黏蛋白缺乏，導致新型的「濕潤度缺乏型」乾眼症，建議在診斷加入此類型作為考量，讓治療更有效。

黃富誠醫師指出，黏蛋白能保護、濕潤角膜，穩定整體淚膜，使淚液附著於眼表，是維持淚膜健康的關鍵。若缺乏黏蛋白，眼睛濕潤度不足，就會產生「濕潤度缺乏型」乾眼症。目前已有亞洲乾眼症學會(Asia Dry Eye Society，簡稱ADES)推薦的，最新乾眼症共識，淚膜導向治療（tear film oriented therapy，TFOT）相對應補充黏蛋白的眼藥水，可更精準針對所需做加強確認淚膜是哪一層受影響，再對症下藥精準治療，可更精準針對所需做加強，且使用起來相當方便，對患者來說是個不錯的治療新選擇觀念。

適當治療乾眼 有效又持久

補充黏蛋白對於修復角膜上皮細胞也很有幫助，一名40多歲的男子罹患青光眼，每天須點數次青光眼眼藥水。因為眼藥水本身的刺激性，以及內含的防腐劑，長時間下來傷害到角膜上皮細胞產生乾眼情況，以往點人工淚液因應，但成效不彰。黃富誠醫師建議患者以TFOT淚膜導向治療概念，選擇修復黏液層的治療方式，能幫助角膜上皮細胞回復健康，對於眼睛適度提升，大幅增加患者使用意願，後來患者回診，角膜回復的情況有明顯進步。

黃富誠醫師呼籲，乾眼治療需要長時間用藥，才能讓受傷的細胞慢慢自我修復健全。若出現眼睛紅腫、乾澀、畏光、疲勞、有異物感等困擾，建議儘早至眼科就醫及早治療，減少將來不必要的困擾，避免造成角膜病變，出現不可回復的傷害。



參考資料: 2020 ADES亞洲乾眼症學會乾眼症共識https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7423530/

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50380

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