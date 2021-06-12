我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台國產疫苗高端 比AZ貴7倍 世界第2高價

疫情下 南加保母這職業 薪資比博士後還高

居家辦公、遠距上課 「乾眼危機」怎麼破解？

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

你有眼睛紅腫、乾澀、畏光、疲勞、有異物感的困擾嗎？新冠肺炎後，全球許多公司開始居家辦公，學生也停課或在家學習，不只父母因工作所需長時間電腦辦公和視訊會議，遠距學習學生也跟著盯了一整天的螢幕，讓眼睛出現乾眼危機。現代人3C產品不離身，或是長時間配戴隱形眼鏡，都會導致淚膜受損，讓乾眼症就這樣悄悄來到你身邊。然而許多患者即使用藥治療，卻無法得到顯著的效果，原來是沒補到關鍵成分。

亞洲乾眼症學會(Asia Dry Eye Society，簡稱ADES)於2020年形成新共識，除了早期的缺油、缺水，還有可能為缺乏黏蛋白導致的「濕潤度缺乏型」乾眼症。治療乾眼症對症下藥才有效，若輕忽或沒有得到正確治療，長期下來嚴重將造成角膜病變，甚至影響視力，導致不可回復的傷害，所幸目前乾眼症已有精準淚膜導向治療方式，提供患者有效的新選擇。

眼科院長黃富誠醫師表示，過往乾眼症患者普遍為中、老年人，40歲後因為身體機能逐漸退化，或賀爾蒙影響，導致眼睛功能衰退，產生乾眼、老花等症狀。但隨著3C產品普及，年輕人長時間盯著螢幕或是配戴隱形眼鏡等，都有可能讓角膜上皮細胞受損，造成淚膜不穩定，導致乾眼症。為了防範疫情在家辦公，假日也不能出門玩，不管工作或休閒娛樂都依靠3C產品，長時間使用電子螢幕，不知不覺就對眼睛造成了傷害。

乾眼症觀念再進化

黃富誠醫師說明，淚膜有三層，由內而外為黏液層、水液層以及油脂層，只要其中一層出問題，就無法維持淚膜的完整性。以往治療以水液層、油脂層為主，主要針對眼睛老化，造成淚腺退化減少淚水分泌，或是瞼板腺萎縮、阻塞，分泌油脂功能出現異常，臨床上常見以含油的人工淚液去做水分與油脂的補充。近期亞洲乾眼症學會指出，對於過往用藥無法得到良好效果的患者，有可能是因為黏液層中的黏蛋白缺乏，導致新型的「濕潤度缺乏型」乾眼症，建議在診斷加入此類型作為考量，讓治療更有效。

黃富誠醫師指出，黏蛋白能保護、濕潤角膜，穩定整體淚膜，使淚液附著於眼表，是維持淚膜健康的關鍵。若缺乏黏蛋白，眼睛濕潤度不足，就會產生「濕潤度缺乏型」乾眼症。目前已有亞洲乾眼症學會(Asia Dry Eye Society，簡稱ADES)推薦的，最新乾眼症共識，淚膜導向治療（tear film oriented therapy，TFOT）相對應補充黏蛋白的眼藥水，可更精準針對所需做加強確認淚膜是哪一層受影響，再對症下藥精準治療，可更精準針對所需做加強，且使用起來相當方便，對患者來說是個不錯的治療新選擇觀念。

適當治療乾眼 有效又持久

補充黏蛋白對於修復角膜上皮細胞也很有幫助，一名40多歲的男子罹患青光眼，每天須點數次青光眼眼藥水。因為眼藥水本身的刺激性，以及內含的防腐劑，長時間下來傷害到角膜上皮細胞產生乾眼情況，以往點人工淚液因應，但成效不彰。黃富誠醫師建議患者以TFOT淚膜導向治療概念，選擇修復黏液層的治療方式，能幫助角膜上皮細胞回復健康，對於眼睛適度提升，大幅增加患者使用意願，後來患者回診，角膜回復的情況有明顯進步。

黃富誠醫師呼籲，乾眼治療需要長時間用藥，才能讓受傷的細胞慢慢自我修復健全。若出現眼睛紅腫、乾澀、畏光、疲勞、有異物感等困擾，建議儘早至眼科就醫及早治療，減少將來不必要的困擾，避免造成角膜病變，出現不可回復的傷害。

參考資料: 2020 ADES亞洲乾眼症學會乾眼症共識https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7423530/

【延伸閱讀】

「乾眼症」不見得是3C盯太久！　小心免疫性疾病

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50380

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

疫情 台灣 視訊會議

上一則

拒當「快槍俠」醫師教你這幾招 追求性福

延伸閱讀

何謂「生物相似性藥」？ 藥師說分明

何謂「生物相似性藥」？ 藥師說分明
午睡能增強記憶力 專家教你怎麼睡才健康

午睡能增強記憶力 專家教你怎麼睡才健康
1顆粽子熱量高達500卡 這樣吃粽不變胖

1顆粽子熱量高達500卡 這樣吃粽不變胖
「追劇追太兇」竟角膜破皮 專家透露居家防疫護眼妙招

「追劇追太兇」竟角膜破皮 專家透露居家防疫護眼妙招

熱門新聞

FDA通過首款有助於減緩阿茲海默症認知退化的藥物。(美聯社)

FDA通過首款減緩阿茲海默症藥品

2021-06-07 12:30
今年芒種落在6月5日，屬於24節氣之一，民俗專家楊登嵙提醒民眾，芒種期間需要注意的民俗禁忌。圖／本報系資料照

芒種禁忌知道嗎？專家揭這10天行房「耗損元氣」

2021-06-06 16:38
圖片來源 ／健康醫療網

午睡能增強記憶力 專家教你怎麼睡才健康

2021-06-08 01:45
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)4日批准一款糖尿病藥物Wegovy可在國內市場上販售，稱此藥可協助肥胖症患者進行長期減重。美聯社

FDA通過減肥藥認證 可幫助民眾減重15%

2021-06-05 13:09
青光眼猶如「視力小偷」，小心別錯失治療的黃金時間。(圖／振興醫院提供)

青光眼像「視力小偷」 醫：病況不可逆 需定期追蹤

2021-06-08 14:08
(取材自健康醫療網)

徹夜睡睡醒醒睡不好？試試4種食物改善

2021-06-03 01:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？
姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎
美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種
惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚

惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚
45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？

45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？