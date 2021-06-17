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台本土確診增175例、19死 新竹增10例長照機構染疫

醫師籲：打疫苗前勿預防投藥 有症狀再吃

陳雨鑫、簡慧珍
醫師表示，接種疫苗前不要先吃止痛藥，應當症狀出現時再服用。(本報資料照片)
醫師表示，接種疫苗前不要先吃止痛藥，應當症狀出現時再服用。(本報資料照片)

不少人擔心接種疫苗後會產生嚴重不適感，多備妥解熱鎮痛劑，也有人在接種疫苗前就先服用止痛藥，醫師呼籲，仍建議當症狀出現時，再服用會比較好。

台灣開業藥師沈采穎表示，社區感染後，疫苗打氣飆升，許多民眾擔心接種疫苗後，又無法請假，只好尋求「自救」方法，採買止痛藥物以備不時之需，可是很多民眾都是「先吃再打」，她表示，很可能會影響到疫苗接種後的抗體產生，不過目前臨床上並未針對新冠疫苗做類似的臨床試驗，僅能用過往的經驗做一推估。

先吃藥再打 有可能影響抗體

沈采穎表示，世界衛生組織（WHO）曾在2015年時建議施打疫苗前不建議服用解熱鎮痛藥物，會影響到免疫力，建議接種後，若出現不適症狀再服用解熱鎮痛藥物比較好；過去曾有研究團隊針對B肝疫苗進行臨床試驗，接種前後有使用解熱鎮痛藥物，是否會影響到疫苗產生的抗體，後來證實是有影響。

台灣疫苗推動協會理事長、長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，過去肺炎鏈球菌疫苗進行十價的臨床試驗時，針對接種肺炎鏈球菌的小朋友，在接種後服用解熱鎮痛藥物是否對疫苗抗體的產生有所影響，做一研究。

該試驗分為兩組，一組為接種後連續服用三劑解熱鎮痛藥物，一組為接種後完全沒有服用，結果連續服用三劑解熱鎮痛藥物組，發燒等不適症狀明顯低於另外一組，但沒有服用解熱鎮痛藥物組，測體內抗體效價則顯著高於另一組。

出現症狀後 再服藥改善不適

黃玉成表示，這是過去的試驗結果，新冠疫苗目前並未做類似的試驗，不過以他個人的經驗，接種後出現症狀後再服用解熱鎮痛藥物即可，不需要預先投藥。他自己也是出現症狀後，馬上服用改善不適症狀。

此外，台灣員榮醫院心臟內科主任陳裕峰說，目前尚無證據顯示，血栓疾病史者注射疫苗後有較高機率的不良反應，因此已服用抗凝血劑患者仍可施打疫苗，只要注射後做好「壓迫止血」，避免出現嚴重血腫情形，有人認為先服用抗血栓藥可預防發生血栓，但美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，不宜使用阿司匹靈或其他抗凝血藥物來預防血栓形成，以免加重出血機率。

美國CDC也不建議施打疫苗前，使用藥物預防注射後的副作用，如果真的不舒服再用藥減緩疼痛不遲；此外，注射前服用非類固醇消炎止痛藥（NSAID），也可能會減低疫苗效果。

陳裕峰說，整體而言，注射疫苗絕對利多於弊，民眾務必要施打疫苗，才能阻絕新冠病毒橫行，有疑慮的心血管疾病患者都可親自就診或運用視訊診療、電話診療，請醫師評估以除解除疑慮。

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