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電子菸同樣傷身 還恐成新冠疫情破口

郭斐然／台大家庭醫學部主治醫師
抽菸或吸電子菸恐成新冠肺炎防疫破口。（Getty Images）
抽菸或吸電子菸恐成新冠肺炎防疫破口。（Getty Images）

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，外出需全程戴口罩，許多癮君子難忍菸癮會偷偷違法脫口罩群聚吸菸。但不管是使用菸品或電子菸，都得拉下口罩，再用手拿菸品或電子菸往嘴巴裡放，再加上口沫橫飛聊天，都會增加傳播病菌的風險。不只可能會因在戶外不戴口罩受罰，萬一剛好有人感染了新冠肺炎，也有可能會成為防疫破口。

事實上，隨著新興菸品的崛起，戒菸又面臨更難解的習題。根據美國疾病管制局的統計，截至2020年2月18日為止，美國當地已經報告了2807例跟電子菸有關的急性肺損傷案例住院，且確認死亡的案例達68例。死者的年齡層從15歲到75歲，中位年齡是正值青壯年的49.5歲。很多人說電子菸的危害並不明確，是錯誤的說法，電子菸確定是有害的物質。

電子菸的概念，就像黑心減肥藥。黑心減肥藥常會訴求『不用控制飲食，也不用運動，只要吃我們的產品，就可以輕鬆變瘦』。電子菸也一樣，它會誤導癮君子，不用辛苦的戒菸，只要抽電子菸就可以改善健康了。這是洗腦式的宣傳，淡化尼古丁的危害。

但電子菸只是聞起來不臭，其實仍然含有許多危害物質，例如甲醛、乙醛、亞硝胺。引起的急性肺損傷比吸傳統紙菸更危險，也會加重心血管的負擔。電子菸有各式各樣的口味，能吹出各種造型的煙霧，娛樂效果十足，對青少年有很強的吸引力。有些青少年本來並不吸菸，第一次入手的菸品，就是電子菸。年長的癮君子，從紙菸改抽電子菸，只是從一個火坑跳到另一個火坑。而且往往是兩種菸，都繼續吸，看場合輪流使用，變成所謂的雙重使用者，危害更深。(作者為台大家庭醫學部主治醫師)

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