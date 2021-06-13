症狀多、易傳染… 英國變種病毒為何被世衛列高度警戒

文獻證實，多數疫苗對英國變種病毒仍具保護力。（記者劉學聖／攝影）

去年12月30日台灣疫情指揮中心證實，在12月23日華航自倫敦返台班機中，有一位少年入境發燒確診為台灣首例英國變種病毒 感染者。其實英國於去年9月已發現此一新變異株，命名為「B.1.1.7」， 短短三個月在英國迅速傳播，去年底也登陸美國，如今足跡遍布全球114國，台灣雙北失守，日本疫情再起，也都是此型變種病毒，到底新冠肺炎病毒的變異情形如何？

新冠病毒突變更詭譎

新冠病毒屬於RNA病毒，是全世界最長單鏈RNA病毒，有3萬個鹼基極不穩定，很容易發生突變，大部分突變都不起任何影響或在病毒群中被淘汰，但有些突變則比原型更容易適應外在環境或在人體複製蔓延。

世界衛生組織公布的「變種病毒觀察名單」，主要以病毒的傳染率、致死率及病毒抗疫苗 能力做基礎，並依病毒流行程度或變種程度作區分，將病毒分為高度警戒引發全球擔憂及中度警戒受全球關注，目前已有四種變種病毒被列入高度警戒名單，英國變種病毒也是其一。

圖1. 世界衛生組織(WHO)公布的四種高度警戒病毒名單。（圖：張金堅提供）

為何列入高度警戒？

英國變種病毒B.1.1.7的遺傳序列中，有23個位置出現變化，其中8個突變位在重要的S蛋白（棘蛋白），這當中又有兩處變異點最關鍵，一是N501Y，就是S蛋白中第501個胺基酸，本來原型病毒是天門冬胺酸（簡稱N），但突發變成酪胺酸（簡稱Y）；另一是此變種病毒株S蛋白在第69、70個胺基酸消失。由於這二個位置變異，導致病毒與人體細胞ACE2受體更緊密結合，此一改變，使得傳播能力可增強70%。

症狀比較嚴重？

原型的新冠肺炎常見症狀為發燒、長久乾咳及失去味嗅覺等，而新的英國變種病毒症狀較多，除了上述症狀外，還包括肌肉痠痛、結膜炎、咽喉痛、腹瀉、手指腳趾變色、頭痛、皮疹等，但建議不能以症狀來區分原型及變種型。

感染者各年齡層均涵蓋，有些年輕人或小孩亦會受到感染，無症狀或輕症居多，且容易傳染給他人，65歲以上且合併慢性病人（如心血管疾病、中風、糖尿病、高血壓、癌症等患者）以及抽菸者，容易變成重症，死亡率較高。

現有疫苗有效嗎？

文獻證實，多數疫苗對B.1.1.7變種病毒仍具保護力，例如AZ疫苗雖然中和病毒的抗體較少，但對此種變種病毒亦有70%的保護力，根據專家學者解釋，這可能是英國變種病毒比起其他病毒更容易被抗體中和，即便抗體數量下滑，但現有數量已足以對抗感染，所以AZ疫苗仍然對英國變種病毒有效。

三種情形應快篩檢

很多英國變種病毒株確診者完全沒有症狀，卻可能把病毒傳染給別人。因此，全程戴口罩、勤洗手、保持社交距離、盡量少出入公共場所，少搭大眾運輸交通工具，這些守則必須內化成新生活的一部分。

在疫苗尚未普遍施打前，特別提醒雖然沒有症狀但有下列三種情形時，應趕快主動篩檢：

1.曾經到過確診者去過的地方停留超過15分鐘。

2.曾經和確診者有1.5公尺以內的接觸。

3.曾和確診者在同一空間沒有戴口罩。