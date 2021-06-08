青光眼像「視力小偷」 醫：病況不可逆 需定期追蹤

青光眼猶如「視力小偷」，小心別錯失治療的黃金時間。(圖／振興醫院提供)

許多青光眼病患擔心染疫風險害怕回診，眼科醫師昨日提醒，在疫情 蔓延之際，不少病人輕忽早期青光眼的徵兆，錯失治療的黃金時間，導致青光眼悄悄地偷走了視力。

振興醫院眼科主治醫師許粹剛指出，青光眼是一個常見卻容易錯失最佳治療時間的疾病，所以稱之為「視力小偷」。青光眼患者可能有眼壓高的狀況，眼睛後方的視神經在長期被壓迫的情況下，會造成視神經盤凹陷變大，導致視神經細胞缺損，臨床表現上就是視野缺損，看東西的範圍變窄變小，最後只剩下中間一點點的視野。

青光眼又分急性、慢性，許粹剛指出，前者病患會突然覺得眼睛劇痛、看不清楚，看東西會有光暈，因為眼壓高還伴隨其他症狀，例如腹痛、惡心、嘔吐等，可以及時就醫改善；慢性青光眼部分，比較沒有什麼症狀，正常眼壓值應為10至21mmHg，其實數值少於30病患不會察覺異樣，但這時的眼睛壓力已經非常高，必須透過定期檢查揪出。

許粹剛說，臨床發現，有10至15%的青光眼患者，眼壓不高但視神經盤凹陷變大，也有細胞缺損，被歸類為正常眼壓的青光眼，醫師會詢問就診者是否手腳冰冷、循環不好，提醒需注意運動促進血流，別讓視力萎縮太快。

至於青光眼的治療，許粹剛指出，藥水控制眼壓是第一步，還需要患者配合定期每個月追蹤視力及眼壓，約三至六個月觀察視野的變化，如果眼藥水控制效果不好，可能要進一步做雷射甚至手術方式，讓眼壓降到可以接受的範圍。

由於青光眼為不可逆的視力疾病，能做的就是降低惡化的速度。許粹剛說，眼疾患者如果沒有定期檢查，等到有症狀才來求診，大概就是視野缺損到幾乎看不見的時候，因此提醒有青光眼家族史、高眼壓、年紀大於65歲、高度近視、眼球曾有外傷或接受過眼球手術、血壓 過低過高、或長期服用類固醇等患者，建議視疫情狀況，定期到眼科門診檢查，以獲得最佳治療時機。