我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

疫情嚴峻糖尿病患健康也要顧 4招掌握身體狀況

記者胡瑞玲／台北報導
糖尿病患者於疫情期間可利用4招掌握身體健康狀況。聯合報系資料照片
糖尿病患者於疫情期間可利用4招掌握身體健康狀況。聯合報系資料照片

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，本土確診、死亡個案也持續增加，根據中央流行疫情指揮中心數據顯示，死亡個案多為長者且有三高慢性病史，北市衛生局長黃世傑呼籲，糖尿病患者於疫情期間應注意健康管理、利用防疫4妙招掌握身體狀況，此外，北市也有168家糖尿病共同照護網醫療院所，病患可至其醫療院所就醫。

根據衛生福利部國民健康署國民營養健康狀況變遷調查顯示，2016至2019年18歲以上國人糖尿病盛行率為9.82%，其中男性10.96%、女性8.69%，而糖尿病更是2019年北市十大死因排名第5位。

黃世傑表示，糖尿病患者於疫情期間應維持正常作息、注意自身血糖數值及定期服藥，不可擅自停藥，並做好個人疾病管理，若長期血糖控制不佳，不僅易出現併發症，重症比例及致死率均會提高，如果擔心前往醫院回整有染疫風險，可至社區診所追蹤檢查。

此外，為維持自身健康管理，糖尿病患者於疫情期間應做到4點，包含

第一，定期量血糖

記錄相關數值，掌握身體狀況。

第二，按時用藥

病患可憑醫院或診所開立的慢性病連續處方箋，優先至社區健保藥局領藥，減少出入醫院次數，降低風險。

第三，維持良好生活習慣

均衡飲食、多喝水、配合疫情警戒避免外出，糖尿病患者可透過簡單安全的居家運動，來加強自身防護力並維持體能。

第四，定期回診追蹤

配合防疫至6月14日前，凡持慢性病連續處方箋者，可就近至醫療院所利用「視訊診療門診」，並開立慢性病連續處方箋，另複診病患經醫師評估病情穩定，可採電話問診，減少病患暴露風險。

衛生局表示，為維護糖尿病患者健康建置糖尿病照護網路，北市共有168家糖尿病共同照護網醫療院所，病患可前往其醫療院所就醫，透過醫事人員妊娠的專業團隊收案並提供服務，包含定期檢測糖化血色素、空腹血脂、尿液微量白蛋白及眼底等檢查之執行率以及足部、體重及營養等照護。

心理治療方面，病患可加入糖尿病支持團體，透過互動、扶持與鼓勵，學習新知、重塑健康行為並共同成長，北市目前有28個支持團體，透過課程期望達到控制糖尿病目的。

另外，北市聯醫眼科部主任蔡宜倫表示，糖尿病患者若血糖控制不好，恐引起併發症，造成視網膜、血管、神經及腎臟等相關疾病，網膜病變會造成視力模糊外，嚴重者可能導致失明。

糖尿病 疫情 血糖

上一則

端午如何吃粽？營養師推薦補骨健康粽

延伸閱讀

台政院急喊免費打疫苗 柯諷：這時候還搶功

台政院急喊免費打疫苗 柯諷：這時候還搶功
防疫宅在家 爸媽當榜樣養成健康生活

防疫宅在家 爸媽當榜樣養成健康生活
台政院喊免費打疫苗 柯文哲諷：這時還搶功

台政院喊免費打疫苗 柯文哲諷：這時還搶功
「Wegovy」新藥治糖尿病 還可減重34磅 FDA批准販售

「Wegovy」新藥治糖尿病 還可減重34磅 FDA批准販售

熱門新聞

今年芒種落在6月5日，屬於24節氣之一，民俗專家楊登嵙提醒民眾，芒種期間需要注意的民俗禁忌。圖／本報系資料照

芒種禁忌知道嗎？專家揭這10天行房「耗損元氣」

2021-06-06 16:38
(取材自健康醫療網)

徹夜睡睡醒醒睡不好？試試4種食物改善

2021-06-03 01:17
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)4日批准一款糖尿病藥物Wegovy可在國內市場上販售，稱此藥可協助肥胖症患者進行長期減重。美聯社

FDA通過減肥藥認證 可幫助民眾減重15%

2021-06-05 13:09
(取材自健康醫療網)

眼睛霧霧只是累？小心成為青光眼高風險族群

2021-05-31 01:40
規律的睡眠時間有助於建立良好的睡眠習慣，不規律的睡眠會干擾身體的機制。（Getty Images）

4技巧 助你一夜好眠

2021-05-31 02:00
戴口罩後，擦保養品要多重視。圖／摘自pexels

每天戴口罩讓肌膚出問題？3個保養重點學起來

2021-06-01 16:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光