癌友能不能打疫苗？醫師：建議優先接種別再猶豫

癌友應優先施打新冠疫苗，否則一旦染疫，治療難度加劇。(本報資料照片)

癌友到底能不能打新冠疫苗？台北醫學大學附設醫院副院長李冠德表示，每位癌友見到他的第一句話都是詢問這句話。根據美國 國家綜合癌症 網絡（NCCN）最新建議，任何癌友都建議優先施打新冠疫苗，其他流感疫苗 、肺炎鏈球菌疫苗，則是相隔四周再接種；固體瘤患者正值治療期間無需擔心可直接接種、血液瘤則建議待療程結束約三個月中性白血球恢復後再接種。

李冠德表示，別再聽信網路謠言，有太多癌友告訴他，網路上不斷強調「癌症患者不能打疫苗」，但現在癌症患者被列為優先施打對象，讓患者們不知所措，不曉得到底要不要打。

美國國家綜合癌症網絡今年3月修訂最新指引，強烈建議所有癌症患者一定要優先接種新冠疫苗。主要是新冠肺炎重症高風險群為肥胖者、老年人、腎臟疾病、心臟疾病及癌症患者。李冠德說，癌症患者一旦染疫，所有的治療都得停止，同時也得隔離，疾病若發展到肺炎，不只要投以對抗肺炎的藥物，同時也得對抗癌細胞，治療難度加劇，致死率也會大幅提升。

不同癌種 接種時機不同

李冠德表示，不同癌種接種新冠疫苗的時機不同，固體瘤的患者如乳癌、大腸癌、肺癌等，正在接受化療或標靶治療時，中性白血球會下降，但通常結束化療後七天中性白血球就會恢復，即使治療期間中性白血球低下，接種疫苗也不會影響免疫反應，不必等到中性白血球恢復後再接種，可以隨時接種。

血液癌的患者如白血病、骨髓瘤、淋巴癌等，李冠德表示，通常這類患者治療期間會接受較強度化療及白血球增生劑，建議等到治療結束中性白血球數目恢復，再預約接種新冠疫苗，大約是治療後三個月才建議接種。

正在接受免疫治療的癌症患者，則可在任何時間接種疫苗。李冠德說，接受免疫治療反而會增強T細胞免疫，不過也因為免疫力增強，疫苗副作用可能會增加，但目前還沒有相關臨床數據。放療的患者則是任何期間都可以接種疫苗，手術後的患者則容易有發燒反應，建議術後一到二周後再接種疫苗，若接受脾臟切除手術，有可能導致免疫抑制狀態，建議術後二到三周再接種疫苗。

李冠德說，目前已上市的疫苗有莫德納、輝瑞、嬌生、AZ，因臨床試驗都不會以癌友作為試驗對象，但從各國接種狀況來看，癌友並沒有顯著的問題，且癌友的免疫力低，反而不易有不良反應發生，不過也代表效果相對低，即便效果較差，建議還是要打。至於哪些品牌好？李冠德說，只要有新冠疫苗，都建議癌友接種。