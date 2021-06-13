宅家防疫 8大健康隱憂要留神

身體疾病和心理狀態可能因為壓力、隔離和各種生活習慣的改變而加劇。(Getty Images)

新冠肺炎流行期間，減少出門、避免不必要的接觸，是遠離病毒最好的方法。但另一方面，身體疾病和心理狀態卻可能因為壓力、隔離和各種生活習慣的改變而加劇。根據赫芬頓郵報導，以下是過去一年美國病毒大流行期間，醫療人員觀察到常出現的健康問題，並提供民眾相關建議。

電腦不離手 眼睛酸且倦

「當全國進入停班課狀態，各級學校改採線上教學，上班族透過遠端工作，成年人和孩子在電腦前的時間愈來愈長，導致眼睛的各種問題浮現，包括乾燥、疲倦、疼痛、視力模糊和頭痛。」加州佛森市的眼科醫師Jennifer Wademan說。

醫師建議：遵循20-20-20原則，每20分鐘提醒自己將視線離開螢幕，並觀察至少20英尺（約6公尺）遠的物體20秒。並且調低螢幕亮度或使用夜間模式，以減少藍光照射，尤其在晚上。

姿勢不正確 頸背全喊痛

「過去一年來，人們在家中工作一段時間後，出現許多頸部和背部的疼痛問題。」紐約 醫師Michael Richardson說，在家中不必像在公司端坐在辦公桌前，柔軟的沙發甚至床或地板，成為許多人的工作場所，不良姿勢造成的重複性壓力，在長時間累積下開始反撲。

醫師建議：遇到這種情況，醫師建議經常進行身體伸展，做聳肩的動作，也可在一天的工作後進行熱敷。如果短時間無法回到工作崗位，不如趁機在家備好適合人體工學的桌椅，甚至站立式的辦公桌，以減輕肩頸的壓力。

孤立又焦慮 憂鬱不受控

「我們發現COVID-19引起的焦慮、憂鬱和強迫症大量增加。」加州橘郡社區衛生中心家庭行為健康臨床主任Yvette Visconte說，由於孤立感，更多孩子和老人出現焦慮和憂鬱症狀，父母也備感壓力，必須同時協助孩子完成課業和處理好自己的工作。另外，因害怕感染病毒而不斷強制作清潔和消毒工作，也讓人時刻處於緊繃狀態。

人們也一直在經歷與疾病大流行相關的創傷後壓力症候群，專家將其稱為「COVID PTSD」。

醫師建議：如果發現自己一直處於精神不佳的狀態，請聯繫有執照的治療師做線上諮詢。

婦科小毛病 拖出大問題

紐約GYN創新護理中心的聯合創始人Natalya E. Danilyants表示，數百萬患有複雜婦科疾病（例如子宮內膜異位症和子宮肌瘤）的婦女，過去一年來沒有得到應有的治療。這些被視為「可有可無」的非緊急手術可能被取消，但隨著時間推移，有些人的病症可能惡化，導致嚴重的後果。

醫師建議：在疫情趨緩後，女性仍應積極處理相關婦科問題。

●口腔欠衛生 蛀牙找上門

牙醫Jeffrey Sulitzer說，這一年來牙裂、需要填補的蛀牙與下顎疼痛患者明顯增加。這是由於沒做好口腔衛生、吸菸飲酒過度以及壓力所引起。

醫師建議：情況許可下，仍應維持固定至牙科的診察，並確實做好口腔衛生。

飲食不健康 高血壓 偷襲

紐約醫師Richardson說，高血壓患者未定期回診，甚至未規律服藥，有些人則因為待在家中缺乏運動，且飲食習慣差而陷入高血壓風險。壓力也是罪魁禍首，嚴厲的工作要求和社會隔離會嚴重傷害身心，對血壓產生很大的影響。

醫師建議：不能到醫院回診，建議與家庭醫師（診所）聯繫，檢查身體狀況並制定如何維持的計畫。

口罩 副作用 皮膚受不了

因為長時間戴口罩，華盛頓特區的皮膚科醫師Geeta Shah表示，痤瘡問題開始大量出現。臉部發紅和酒糟性皮膚炎也常見，「口罩在臉頰、下巴和鼻子上造成壓力，導致發紅和血管破裂。」

醫師建議：確保皮膚清潔和水分充足非常重要，鼓勵患者每天用溫和的清潔劑洗臉兩次，然後塗上保濕霜。即使戴著口罩，也要做好防曬，否則會讓臉部潮紅更嚴重。

不敢去醫院 癌症風險增

「自2020年3月以來，晚期結腸癌的發病率增加。」科羅拉多州胃腸病學協會醫師Austin Garza說。由於COVID-19問題，患者不願尋求醫療，導致無法即時發現病症，不只結腸癌，其他所有癌症的情況都一樣。

醫師建議：維持預防性篩檢（例如大腸鏡檢查和乳房X光攝影）是關鍵。