患者脫光奔出病房…「ICU症候群」是什麼？

（圖：健康醫療網提供）

日前台北慈濟醫院，出現一名患者入住專責病房，卻出現混亂行為、意識障礙及失憶等急性精神症狀，患者脫光全身衣物奔出病房，幸好被穿著隔離服的護理人員發現，緊急安置回房並會同身心科醫師問診。

生理疾病或藥物 加上心理壓力造成

急性精神混亂又稱為ICU症候群，精神科醫師楊聰財說明，由於住進加護病房通常已是嚴重疾病，如肺炎、腦部外科術後等，因為單調且封閉的環境，加上可能服用止痛藥物、心理壓力、術後感染、大量失血、電解質失衡等，都會造成心理及行為異常。

年紀大、慢性病患者易出現

這類急性譫妄症狀，患者會對人、事、時、地、物產生混亂，或是意識不清、出現幻覺、幻聽、妄想、定向感偏差等，楊聰財醫師指出，若患者年紀大於65歲，本身有慢性疾病、服用多種藥物或是身心狀況不穩者、失智 者，出現的機率更大。有時候常會表示看到不存在的人、胡言亂語，讓家屬反而誤會是否迴光返照。

但同時也表示，身心健康者一旦長時間被迫待在單調的環境且無法下床，也可能會出現ICU症候群。

三點避免ICU症候群

不過通常都是短暫現象，疾病好轉後轉往普通病房多半可以緩解，若情緒躁動無法安撫時，醫師也會視情形給予精神安定藥物。楊聰財醫師指出，若要避免ICU症候群，可以做到三點，首先就是穩定患者病況並改善，第二是布置簡單安全的環境，允許的話可以放些音樂，第三是在患者身邊放置一些熟悉的事物、人物照片，以降低不安全感。

由於患者生理及心理壓力過大，才會產生ICU症候群，加護病房的資深護理師也表示這種情況很常見。在疫情 高峰時，有許多患者必須待在隔離病房、專責病房、加護病房，家屬可以有適當的認知，並適時給予家人、朋友陪伴與鼓勵，即使不能見面，也可以透過視訊、電話等方式安撫患者的情緒，避免出現急性譫妄等情形。

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