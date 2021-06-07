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防疫宅在家 爸媽當榜樣養成健康生活

健康醫療網
跟孩子防疫宅在家，應以身作則與孩子一起建立健康生活模式，讓全家人一起守護健康。(Getty Images)
跟孩子防疫宅在家，應以身作則與孩子一起建立健康生活模式，讓全家人一起守護健康。(Getty Images)

防疫讓孩子們也宅在家，不過這時正是家長以身作則帶領孩子從事健康生活模式的機會。台北市政府衛生局表示，許多家長都會利用3C產品安撫幼兒，但根據國民健康署針對幼兒使用螢幕產品規範，包括2歲以下孩子不接觸3C產品為原則、2至3歲幼童使用時間建議控制在15分鐘內、3至4歲幼童使用時間建議不超過30分鐘，孩子4歲以後，使用螢幕產品時間1天不超過1小時，且每使用半小時後就得休息十分鐘，才能確保孩子眼睛健康。

正確刷牙 遠離齲齒

除了掌握孩子護眼原則，也要兒童齲齒問題，尤其久坐、缺乏運動下，甜食飲料樣樣來，不僅可能造成肥胖，也可能埋下齲齒危險因子。台北市政府衛生局指出，兒童含糖食物攝取頻率、含糖飲料攝取等都與兒童齲齒有顯著相關，因此建議兒童使用之含氟牙膏之氟化物濃度應為1000ppm以上，正確使用含氟牙膏，父母也應協助孩子在睡前潔牙，每次潔牙時間需達2分鐘以上。

飲食要健康 天天5蔬果

衛生局說明，宅在家的同時也別忽略孩子健康，除了掌握天天五蔬果，且多吃多元化食物，其中也要注意攝取足夠的維生素A、B、C，以及深黃色、深綠色蔬果，重要是養成運動習慣，每天至少進行60分鐘中度至重度體能活動，並讓孩子養成規律生活習慣，避免熬夜外，每天也應至少睡足8小時。

此外，跟孩子防疫宅在家，以身作則與孩子一起建立健康生活模式，讓全家人一起守護健康。台北市政府衛生局黃世傑局長呼籲，平時在家也應對孩子細心觀察，若發現孩子有疑似視力、口腔等不良症狀，待疫情趨緩後，儘速至醫療院所診斷及檢查。(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

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