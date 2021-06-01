每天戴口罩讓肌膚出問題？3個保養重點學起來

戴口罩後，擦保養品要多重視。圖／摘自pexels

戴口罩 已是國民防疫 必備禮儀，無論在辦公密閉空間、公共場合，只要走出家門就要戴口罩，時常需要注意到是否有把口罩戴好戴滿，才不會影響他人權益。

但長時間戴著口罩悶著，可能會讓肌膚出現不少問題，無論口罩是立體、平面，長時間戴下來就是不舒服。而習慣保養化妝的人，還是會堅守化妝的SOP步驟，到底該如何疫情 戴口罩期間，將肌膚護理做到最符合護膚的理想標準呢？

一、若要長時間戴口罩建議不要化妝，更忌諱濃妝

習慣化妝出門的人，基本上戴口罩得要整天，化妝儘量只要上隔離霜、或是潤色防曬即可。到家之後，立即取下口罩，然後儘快將肌膚卸妝與清潔乾淨，讓肌膚可以乾淨清爽深呼吸。

二、若本身嘴巴周圍跟下巴肌膚有問題，請趕緊治療

口罩最容易出現悶熱的情況，可能會造成肌膚長痘痘、毛囊發炎，若剛好周圍有痘痘的話，可能會導致痘痘惡化。有許多敏感肌膚的人，戴口罩後，容易讓脆弱皮膚引發刺激性皮膚炎、口周皮膚炎等，都必須注意。

三、不要使用滋潤度過高的保養品、化妝品

天氣越漸炎熱，戴起口罩更是折磨人，尤其在白天外出的時候，就必須面對大熱天戴口罩，如果塗抹太滋潤的保養品、化妝品，可能會讓口罩內層沾染油脂，呼吸時口罩內部產生水蒸氣，再緊貼著肌膚，肌膚就容易出現因油膩而發出的痘痘。