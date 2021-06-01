我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軍機侵入空域 馬來西亞將召喚中國大使說明

馬州「疫苗樂透」首領獎 是Giant超市員工

每天戴口罩讓肌膚出問題？3個保養重點學起來

記者劉小川／台北報導
戴口罩後，擦保養品要多重視。圖／摘自pexels
戴口罩後，擦保養品要多重視。圖／摘自pexels

口罩已是國民防疫必備禮儀，無論在辦公密閉空間、公共場合，只要走出家門就要戴口罩，時常需要注意到是否有把口罩戴好戴滿，才不會影響他人權益。

但長時間戴著口罩悶著，可能會讓肌膚出現不少問題，無論口罩是立體、平面，長時間戴下來就是不舒服。而習慣保養化妝的人，還是會堅守化妝的SOP步驟，到底該如何疫情戴口罩期間，將肌膚護理做到最符合護膚的理想標準呢？

一、若要長時間戴口罩建議不要化妝，更忌諱濃妝

習慣化妝出門的人，基本上戴口罩得要整天，化妝儘量只要上隔離霜、或是潤色防曬即可。到家之後，立即取下口罩，然後儘快將肌膚卸妝與清潔乾淨，讓肌膚可以乾淨清爽深呼吸。

二、若本身嘴巴周圍跟下巴肌膚有問題，請趕緊治療

口罩最容易出現悶熱的情況，可能會造成肌膚長痘痘、毛囊發炎，若剛好周圍有痘痘的話，可能會導致痘痘惡化。有許多敏感肌膚的人，戴口罩後，容易讓脆弱皮膚引發刺激性皮膚炎、口周皮膚炎等，都必須注意。

三、不要使用滋潤度過高的保養品、化妝品

天氣越漸炎熱，戴起口罩更是折磨人，尤其在白天外出的時候，就必須面對大熱天戴口罩，如果塗抹太滋潤的保養品、化妝品，可能會讓口罩內層沾染油脂，呼吸時口罩內部產生水蒸氣，再緊貼著肌膚，肌膚就容易出現因油膩而發出的痘痘。

出門在外將口罩戴好戴滿，無需濃妝艷抹。圖／摘自pexels
出門在外將口罩戴好戴滿，無需濃妝艷抹。圖／摘自pexels
即使上了淡妝，回到家也要立即卸妝清潔乾淨。圖／摘自pexels
即使上了淡妝，回到家也要立即卸妝清潔乾淨。圖／摘自pexels
戴口罩已成全民防疫禮貌運動。圖／摘自pexels
戴口罩已成全民防疫禮貌運動。圖／摘自pexels

口罩 疫情 防疫

上一則

疫情嚴峻增焦慮感 心理師建議調適自身情緒

延伸閱讀

朱學恆送喪禮花籃到指揮中心 民進黨：抹煞第一線努力

朱學恆送喪禮花籃到指揮中心 民進黨：抹煞第一線努力
疫情緩 防乘客施暴 美航、西南航空機上續不供酒

疫情緩 防乘客施暴 美航、西南航空機上續不供酒
台民間引進疫苗 蘇揆令疾管署：最快速度審核來源

台民間引進疫苗 蘇揆令疾管署：最快速度審核來源
摘口罩？

摘口罩？

熱門新聞

醫師表示如果生活作息調整之後，仍無法有效改善夜間多尿症狀，可經由醫師評估使用口服抗利尿激素藥物。(Getty Images)

老人夜尿頻繁 晚上少吃3食物

2021-05-26 02:00
(取材自健康醫療網)

眼睛霧霧只是累？小心成為青光眼高風險族群

2021-05-31 01:40
(取材自健康醫療網)

老年人退化 如何發現與處理吞嚥問題？

2021-05-28 01:33
台北榮民總醫院心臟移植及人工心臟中心主任張效煌。（圖：張效煌提供）

麻醉不良反應 心臟名醫膝關節手術吐血休克險死

2021-05-22 02:15
飲食中吃得太油或完全無油，都可能得膽囊炎。(Getty Images)

吃太油、不吃油 都會釀膽囊炎 怎麼吃才能避免？

2021-05-27 02:01
規律的睡眠時間有助於建立良好的睡眠習慣，不規律的睡眠會干擾身體的機制。（Getty Images）

4技巧 助你一夜好眠

2021-05-31 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」
舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦
驅逐租客禁令 6月將到期 數百萬人恐被掃出門

驅逐租客禁令 6月將到期 數百萬人恐被掃出門
「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺