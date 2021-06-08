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台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

宅家上網課 近視恐暴增

陳斯穎
台灣中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山建議學生在休息時間可以站起來離開座位，閉眼，眼球動一動，頭也動一動。（記者陳斯穎／攝影）
台灣中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山建議學生在休息時間可以站起來離開座位，閉眼，眼球動一動，頭也動一動。（記者陳斯穎／攝影）

台灣一名少年原本兩眼近視約150度，近來眼睛痠麻腫痛，視力模糊，甚至無法對焦，家長非常憂心，就醫檢查後發現，學生近視竟然暴增至350度，假性近視高達200度，詢問後才得知學生近來因為疫情改成在家線上教學，整天盯著電腦螢幕，而學生睫狀肌過度使用肌肉充血僵硬，經過睡前肌肉放鬆藥水點用，目前眼睛不再痠痛。

台灣中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，學生一整天近距離，盯著電腦螢幕線上教學，造成睫狀肌肌肉長期用力，導致充血，產生眼睛痠腫痛，眼睛疲勞。

為了讓眼睛得到充分休息，避免過度使用，陳瑩山提出三大建議，第一，線上教學30分鐘，中間要休息10分鐘。陳瑩山表示，學校或補教業規畫線上課程，儘量上課30分鐘之後，一定要休息10分鐘，學生在休息時間可以站起來離開座位，閉眼，眼球動一動，頭也動一動。手插腰，伸懶腰，自然擺動約5分鐘，在家走動約5分鐘，讓眼睛休息，保護眼睛。

第二，是休息時間是要讓眼睛真的休息，陳瑩山指出，休息時間是真的讓眼睛休息，不要趁機又拿手機出來打電玩，以為不用電腦就是休息，手機的螢幕更小，更容易傷眼。

最後則是均衡飲食，每天一顆蛋，陳瑩山建議，這段期間一定要均衡飲食，儘量不要吃油炸食物，部分植物油經高溫油炸，可能會產生反式脂肪，增加血管硬化的風險，對眼睛也不好，建議每日五蔬果、適量蛋白質和一顆蛋。

以葉黃素來說，建議一日至少需要6至10毫克，約一碗炒菠菜即可達到建議量；每天吃一顆「蛋」對眼睛也是有極大助益的，因為蛋黃本身含葉黃素、玉米黃素及鋅，吃下的營養素更能有效進入人體，而葉黃素為脂溶性的類胡蘿蔔素之一，以適量油脂炒過後比水煮更好吸收。

台灣中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，學生一整天近距離，盯著電腦螢幕線...
台灣中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，學生一整天近距離，盯著電腦螢幕線上教學，造成睫狀肌肌肉長期用力，導致充血，產生眼睛痠腫痛，眼睛疲勞。（記者陳斯穎／攝影）

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