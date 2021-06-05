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防新冠肺炎猝死 若有這「5症狀」快送醫

許政榆
新冠肺炎確診長者出現呼吸困難、胸部持續疼痛或壓迫感、開始神智不清、無法醒來或保持清醒，以及臉色、嘴唇、指甲蒼白、發灰或發紫等五大症狀時，就必須緊急送醫治療。(Getty Images)
新冠肺炎確診長者出現呼吸困難、胸部持續疼痛或壓迫感、開始神智不清、無法醒來或保持清醒，以及臉色、嘴唇、指甲蒼白、發灰或發紫等五大症狀時，就必須緊急送醫治療。(Getty Images)

新冠肺炎確診長者於家中隔離時猝死，造成憾事，台灣成大醫院老年科主任兼感染科主治醫師張家銘建議，確診者在家隔離時若出現5大症狀時，趕緊送醫。

張家銘指出，隨年齡增長，身體機能衰退，整體來說，80歲長者的體能約為30歲年輕族群的一半，例如心臟功能衰退三分之一，肺功能則下降一半，因此倘若長者罹患新冠肺炎，容易喘不過氣，死亡風險高。根據美國統計顯示，每10個新冠肺炎死亡病例，其中8例為65歲以上老年人；五、六十歲以上新冠肺炎患者，住院率、死亡率都較5歲至17歲患者還高。

若出現呼吸困難、胸部持續疼痛或壓迫感、開始神智不清、無法醒來或保持清醒，臉色、嘴唇、指甲蒼白發灰或發紫症狀都有可能是新冠肺炎的警訊。

血氧濃度92%以下要小心

疫情期間如何保護老人？張家銘建議，居家首要留意老年人是否有發燒，由於65歲以上長者體溫低於年輕人，在健康時就應該測量他們的基礎體溫作為參考。若體溫單次高於37.8℃、多次高於37.2℃，或體溫增加超過長者正常體溫1.1℃以上，且合併不明原因疲憊、整日臥床、懶得動等問題，就要小心是否有感染發燒問題。

張家銘說，正常人血氧濃度數值95%以上，若92%以下要小心缺氧，建議家中若有確診者，可考慮使用居家血氧監測器，隨時關注血氧變化。

老人應該施打疫苗嗎？張家銘表示，高齡者施打疫苗發生血栓機率較少，建議日後開放疫苗就盡快施打，以免感染會迅速變為重症。

胸悶痛透過位置分辨病因

疫情上升讓人的胸口悶痛、會猝死嗎？台北榮總心臟內科主治醫師鄭浩民傳授掌握分辨心臟疾病的要點，強調胸悶痛可透過位置來分辨是否為心血管疾病。像飯後打嗝胸痛，可能是胃食道逆流；突然呼吸困難，可能是氣胸、肋膜問題或神經肌肉痛；若突然感覺刺痛、有血壓變化，恐是主動脈剝離；若悶痛時間長，運動時常冒冷汗，可能是急性心肌梗塞。

每周「722」血壓測量法

鄭浩民說，若出現10分鐘以上劇烈胸痛、冒冷汗、暈厥、呼吸困難及血壓上升，休息後仍無法改善，或是血壓降低且四肢冰冷，有可能出現休克，須盡快送醫治療，避免猝死發生。台灣高血壓學會建議「722」測量法，每周7天、每天2回、早晚各2次量血壓觀察，飲食多以蔬果、全穀、低脂為主，並維持每周3次、每次30分鐘運動習慣，掌握危險因子可有效控制病情穩定。

高血壓 新冠肺炎 疫苗

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