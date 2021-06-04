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腳白、麻痺、膝蓋以下沒感覺 小心腳中風

吳貞瑩
腳部出現疼痛、麻木、感覺異常、脈搏消失、蒼白等症狀，都是腳中風的警訊。(Getty Images)
腳部出現疼痛、麻木、感覺異常、脈搏消失、蒼白等症狀，都是腳中風的警訊。(Getty Images)

多數腎友常合併有糖尿病，這類患者最怕洗腎洗到截肢、失明。導致截肢最常見的原因就是「下肢周邊動脈阻塞疾病」，俗稱「腳中風」。根據統計，每4位腎友就有1人有腳中風症狀，台北三總洗腎室護理長徐碧秀表示，其實腳中風是可以避免的，平時做好腳部保暖的保養，隨時注意腳的知覺變化，及早呼救，就能避免腳中風發生，甚至演變成需要截肢的情形。

泡溫泉 腳感覺不到熱

罹患糖尿病長達30年，且已洗腎近一年半的陳又菱說，她的腳就像廣告描述「阿嬤你的腳怎麼沒感覺？」的狀況，發現腳失去知覺是某次在海邊踏浪時，腳跨在石頭上日光浴，一小時回家後，整隻腳起水泡，破了好大一個洞，醫師說，「妳的腳嚴重燒燙傷」，她才驚覺腳的神經末梢都已經沒有感覺了。在此之前，她的腳早已有些異狀，像泡溫泉時，腳不太感覺到熱，得用手測水溫，原以為是洗腎或糖尿病正常的反應，卻不曉得這完全是腳中風的症狀。

腳中風警訊 分四等級

徐碧秀說，腳中風並不是因為腎臟不好或洗腎洗太久所致，而是台灣的腎友幾乎都有合併慢性病，最常見是糖尿病和高血壓，這兩種疾病都會造成血管硬化、彈性變差，血管被堵住，血液就無法流到末梢，久而久之就會出現麻痛感，長期照顧不好就可能導致截肢。

腳中風會出現疼痛、麻木、感覺異常、脈搏消失、蒼白等症狀，徐碧秀說，這些症狀都是腳中風的警訊。腳中風分四個等級，從輕到重，最輕微僅是偶爾會有腳麻、腳痛症狀，再來就是會出現間歇性跛行，即走路會麻痛，不過休息後症狀會消失，後續是有麻痛感即使休息也不會恢復，最嚴重是不小心弄出傷口，傷口難以恢復，慢慢發黑也沒有及時就醫，就可能會截肢，有些患者則是長期血液無法進到末梢，腳指頭出現潰爛，這也是重大警訊。

足底筋膜炎 症狀不同

徐碧秀指出，很多腎友年紀比較大，腳麻、腳痛會自行解讀是「年紀大了」，也有些人以為是足底筋膜炎，但這兩種疾病症狀是有差異的，足底筋膜炎是早晨起床，從下床第一步踏出去時，就像是觸電，腳會非常痛，且痛覺集中在腳底；腳中風則是從膝蓋以下都會感到麻痛。

中風 糖尿病 高血壓

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