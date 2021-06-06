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換肝保命 為健康放棄口腹之欲

許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

好友心臟手術。

當日手術順利，回到病房很高興，可是第二天醒過來發現左半身不能動了，尤其左手動彈不得，很難過。

把小孩叫來，說：「我要坐輪椅了，安排照顧的外勞，並申請殘障手冊。」

過了幾天，癱了的左手慢慢恢復，能動了。過了一個星期後，回復到98%以上。他家人高興，他也高興。

想不到，不久又哭了！眾人不解，都已經恢復得差不多了，為什麼還要哭？是喜極而泣太高興了嗎？

他慢條斯理的說：「不是，我的殘障手冊飛了！」「以後停車多不方便啊！」

原來拿了殘障手冊有專屬的停車位，但平常人有時停車就不那麼方便了。

俗語說：「有一好，就沒二好。」以殘障與停車不方便而言，當然一般人會寧可擁有健全的四肢，停車事小，健康事大。

有一病人肝硬化、腹水，經常大腹便便，常常吐血，動輒肝昏迷，家屬照顧得辛苦。有一天，小孩捐了肝給他，從此判若兩人，回復正常。

有一天，好友幫他慶生，到了日本料理店，點了許多好吃的生魚片，想不到，他竟然難過得哭了。好友不解：「平常你不是愛吃生魚片？大家好意為你點，怎麼哭了？是太感動了嗎？」

他說：「不是，我移植後，每天要吃抗排斥藥，身體抵抗力弱，醫師交代生魚片絕對不能吃！」原來是可口的生魚片在前，他只能望肉興嘆，不難過也難。

凡事有兩面，兩害相權取其輕，醫療之事，活命健康最要緊。

日本

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