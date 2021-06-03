雙抗藥治心肌梗塞 竟造成腦出血

服用止痛藥或抗凝血劑的患者，應優先選出血副作用較低的藥物，以免發生出血危機。圖非當事人。(Getty Images)

一名80歲老先生因胸痛、胸悶、暈眩由家人送急診，檢查發現為心肌梗塞，醫師緊急給予雙重抗血小板（雙抗）藥物治療，不料送至加護病房後，卻發生腦出血現象，還好出血範圍不大，立即更換藥物後，狀況獲得控制。醫師提醒，年紀大、服用止痛藥或抗凝血劑的患者，使用雙重抗血小板藥物時應優先選出血副作用較低的藥物，以免發生出血危機。

急性心肌梗塞 死亡率高

急性心肌梗塞高居台灣 死亡原因第二位，發生率每10萬人口約50-60人。亞東醫院心臟內科主治醫師杜宗明表示，急性心肌梗塞會造成心肌壞死，導致心律不整、心臟突停、休克，合併肺積水、呼吸衰竭等急重症。危險因子包括年紀大、家族史、抽菸、血脂肪異常、高血壓 、糖尿病、運動量少等。

急性心肌梗塞約有一半過去完全沒症狀，有症狀者主要為患者會感覺有如大石壓胸或心絞痛等。在治療方面，除了抗血小板等藥物外，也會依患者血管狹窄狀況，進行心導管支架置放術或外科繞道手術。

而根據各國治療指引，急性心梗後，無論有無置放支架，沒有高出血風險的患者都應服用雙重抗血小板藥物至少一年，雙抗藥物包括阿斯匹靈和P2Y12抑制劑，目前台灣P2Y12抑制劑主要有三種，其中兩種因吸收快速、抑制血小板活性，雖為強效藥物但出血風險較高，另一種藥物則因必須經過肝臟代謝才發揮藥效，相對出血風險小、較為安全。

雙抗藥物 依患者狀況調整

因此，臨床通常建議急診醫師，當收治的患者年紀較大或本身有高血壓、腎功能差等狀況時，應選擇強度較低、出血風險較小的P2Y12抑制劑。此外，若是心房顫動並正在服用抗凝血劑預防中風 的患者，也不能與雙抗藥物併用，以免引起出血危機。