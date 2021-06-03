中醫新發現 藥草「紫檀芪」可有效美白

中國醫藥大學中草藥研究中心團隊新發現，市面上很紅的白藜蘆醇，其天然衍生物紫檀芪可抑制黑色素生成，進而產生美白功效。圖為示意圖。(本報資料照片)

台灣 的中國 醫藥大學中草藥研究中心團隊新發現，市面上很紅的白藜蘆醇，其天然衍生物紫檀芪(Pterostilbene)可抑制黑色素生成，進而產生美白功效。這項研究成果發表在新出刊的國際知名期刊「氧化還原生物學Redox Biology」。

中國醫藥大學副校長王陸海帶領的中草藥研究中心，發表名為「紫檀芪美白功效：透過誘導黑色素細胞自噬作用以及活化細胞內抗氧化Nrf2基因的途徑」論文，證實此安全且有效的中草藥可應用在皮膚美白化妝品。

研究團隊成員包括藥用化妝品系教授許游章丶營養系教授楊新玲丶中醫學院教授顏宏融丶博士後研究員Yugandhar Vudhya Gowrisankar、碩士生王立維、陳宣造及大學生張晏禎等人，期待開發中草藥應用在化妝品，創造商機。

計畫主持人許游章教授表示，紫檀芪(Pterostilbene)是白藜蘆醇的天然衍生物，具親脂性可提高口服吸收，是非常強大的天然抗氧化劑，可有效降低紫外線造成的曬黑及抑制黑色素合成，頗有潛力成為化妝品美白產品。

研究團隊發現，紫檀能活化細胞內抗氧化(Nrf2)基因及抗氧化酵素，能讓皮膚細胞自己製造抗氧化物質，達到抗氧化的功效；換言之，紫檀芪能有效降低紫外線UVA造成的曬黑及抑制黑色素合成，具有潛力成為化妝品美白產品。