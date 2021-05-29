治療禿頭反不舉？醫師有解方

圖片來源 ／健康醫療網

步入中年之後，有些太太會發現，先生的性致好像不比從前，頻率減低，有時候甚至提不起勁，勃起硬度不夠，擔心先生是不是已經進入男性更年期。一問之下才發現，原來先生為了生髮服用抗落髮藥物，進而影響性功能。台灣泌尿科醫師莊豐賓表示，有雄性禿困擾的人若服用一些治療藥物，的確有可能會影響性功能，但可以藉由調整劑量，或是搭配其他療程來避免。

睪固酮太高導致毛囊萎縮 藥物防止DHT生成

簡單來說，雄性禿是因為睪固酮當中的二氫睪固酮（DHT）太高，導致毛囊萎縮，因此許多治療藥物便是防止DHT生成，不讓毛囊萎縮。莊豐賓醫師指出，口服藥物對於治療毛囊萎縮相當有效，目前標準劑量為2mg，但有許多患者會購買治療攝護腺肥大的藥物來替代，一顆5mg再切割1/4服用，相對便宜，不過醫師並不推薦這種用法，藥錠切割平均有難度，藥粉飛散也有風險。

依嚴重程度分級 口服藥搭配其他療程

儘管藥物效用佳，有少數人可能會有性慾減低、勃起功能障礙等副作用。莊豐賓醫師說明，其實雄性禿依嚴重程度有分級，並非所有人都必須服用口服藥物不可。他比喻，在高劑量的藥物濃度下，就像是大軍過境，高壓統治，很容易造成民不聊生；有時候可以採用低劑量搭配其他育髮療程，類似警察 與其他執法手段，有控制但不高壓，減緩毛囊萎縮速度，同時搭配雷射、營養品輔助。

治療期間若性功能真的有受到影響，也可以考慮搭配使用壯陽藥物，莊豐賓醫師強調，所有的藥物搭配，都一定要與醫師討論，千萬不要自行停藥、減藥、服用來路不明藥物，醫師才能依個人狀況給予最適合的療程，大小頭都顧到。

治療方式多元 提出需求與目標與醫師討論

他也提到30至50歲的男性通常重視外觀，50歲以上的男性反而對外觀較不重視，注重性功能。目前治療雄性禿的方式多元，口服藥物是最常見但不是唯一的方法，其他如外用生髮水、雷射照光治療、營養局部導入或PRP等，或採用植髮。因此不管幾歲的男性，在治療時都應該提出需求與目標，向醫師諮詢。

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資料來源：健康醫療網

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