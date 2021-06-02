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治療乳癌副作用多 中醫調理恢復元氣

黃寅
亞洲大學附屬醫院中醫科醫師王崧（左）提醒，乳癌患者除了對抗癌細胞外，如何維持正常生活而不被癌症治療干擾，是抗癌成功後最重要的課題。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
亞洲大學附屬醫院中醫科醫師王崧（左）提醒，乳癌患者除了對抗癌細胞外，如何維持正常生活而不被癌症治療干擾，是抗癌成功後最重要的課題。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

一名40歲婦人有乳癌家族史，但因工作忙碌，經常忽略定期篩檢，直到摸到左側乳房有硬塊，檢查發現已是乳癌第三期，醫師建議採取抗賀爾蒙藥物治療，卻出現類更年期症狀，她為此相當困擾，經透過中醫癌症調理，大幅緩解不適副作用，才改善了精神與體力。

台灣台中市亞洲大學附屬醫院中醫科醫師王崧表示，世界衛生組織國際癌症研究機構去年發表報告指出，女性乳癌人數已經超過肺癌，成為全球最常見的癌症。

賀爾蒙治療對乳癌患者而言，具有全身性療效且副作用較少的優點，成功用於轉移性乳癌或手術後輔助治療的患者，不過荷爾蒙受體分為動情激素受體(ER)及黃體激素受體(PR)，癌細胞若含有越多的荷爾蒙受體，治療效果越好，治療後效果也會較佳。

他說，這名患者的賀爾蒙受體顯著，建議接受抗賀爾蒙治療，但治療過程中，出現部分類似更年期的症狀，如口乾舌燥、潮熱盜汗、失眠等，造成患者生活不小困擾，此時中醫團隊介入，應用中藥、針灸或穴位按摩等方法，可發揮不錯療效，減少不適症狀，幫助患者回歸正常生活。

王崧強調，若本身初經太早、停經太晚或具有乳癌或卵巢癌的家族史，可透過定期篩檢，早期發現治療，治癒率與存活率都相當高；後天因素則可透過積極預防，降低乳癌的發生，包括遠離菸、酒及賀爾蒙補充劑，多運動且維持健康體重與飲食，保持樂觀的心情與正向的態度等。

他提醒，乳癌患者除了對抗癌細胞外，如何維持正常生活而不被癌症治療干擾，是抗癌成功後最重要的課題，中醫在許多研究證實，能有助減緩副作用，也能改善因生理不適導致的負面情緒，才能享有良好生活品質。

癌症 癌細胞 篩檢

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