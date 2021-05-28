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多發性骨髓瘤三大血癌之一 6旬長輩貧血等4症狀勿輕忽

健康醫療網／記者林渝樺報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

多發性骨髓瘤與淋巴瘤、白血病並列三大血液型癌症。台大癌醫血液腫瘤部主治醫師柯博升指出，多發性骨髓瘤雖然較難治癒，所幸現今治療選擇多，已可有效控制疾病、減緩復發，呼籲病人不要輕言放棄治療、白白忍受疾病帶來的不適，造成生活品質下降。

好發60歲以上族群

柯博升醫師說明，多發性骨髓瘤致病原因不明，人口老化是數據持續增加的主要原因。

柯博升醫師指出，多發性骨髓瘤是「骨髓內漿細胞的不正常增生」引發的癌症，這些癌化的漿細胞使得特定的免疫球蛋白（M蛋白）大量增生，除了導致免疫系統下降、人體代謝功能降低、病理性骨折等，還會造成骨頭侵蝕、高血鈣、貧血、腎功能等異常。

醫師說明，此病好發於60歲以上老年人，上述類似老化的症狀常使患者輕忽，甚至許多長者前往醫院做檢查，第一時間未必能馬上確診，以致延誤治療，造成疾病惡化，因此更該及早就醫、及早治療。

易復發 藥物搭配使惡化下降

多發性骨髓瘤有易復發的特性，使患者抗癌之路更加艱辛，且每一次治療緩解後，若再度復發，病況可能更加嚴重，導致治療上的成效遞減，所幸現在有許多的治療選擇能有效對抗癌細胞。柯博升醫師表示，目前治療選擇包含化學治療、類固醇、免疫調節劑、蛋白酶體抑制劑、單株抗體藥物、細胞治療等，根據患者個別病況來選定不同藥物的排列組合，協助病人達到良好的治療效果，也降低治療過程的副作用。

柯博升醫師強調，僅有少數病人有完全治癒的機會，最重要的治療目標是「延長存活時間」並延緩復發時間，九成以上的多發性骨髓瘤患者，藉著藥物搭配，疾病可獲得良好的控制。在治療過程中，醫師也會訂立短期、中期的治療方向，並定期抽血檢測病患體內M蛋白數值，了解疾病是否已經緩解，作為治療效果的評估。

另外，年紀、期別、治療反應、腫瘤細胞特性都是影響疾病存活的關鍵。醫師更提醒，多發性骨髓瘤復發率高，建議多發性骨髓瘤患者即便完成療程，也要定期回診接受檢查，確保相關指數狀況，並遵從醫囑服藥，以免疾病的痛楚造成生活品質下降。

新藥突破治療困境 別輕言放棄

針對多發性骨髓瘤存活期，柯博升醫師表示，現行存活期已有延長，過去十年多發性骨髓瘤平均存活僅有2.5-3年，隨著醫療科技進步、新型標靶藥物問世，近十年來，存活時間大幅拉長，合理估計至少能讓病患的存活時間維持在3-4年以上。

柯博升醫師提醒，癌友身體處於免疫力較弱的狀態，飲食的選擇上，應優先選用煮熟食物，避免生食，並講究衛生及消毒，避免細菌下肚。此外，他也說明，即便多發性骨髓瘤不能完全治癒，也不用過於擔心，現在治療選擇多元，可以有效控制疾病，達到深度緩解，延長存活時間，鼓勵病人不要放棄治療。

【延伸閱讀】

多發性骨髓瘤有哪些治療藥物？　淺談蛋白酶體抑制劑

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50198

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