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指甲剪太短、鞋子穿太緊 小心甲溝炎腫又痛

王昭月
「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬以甲床重建術替一名少年治療甲溝炎，讓他免於拔指甲。（記者王昭月／攝影）
「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬以甲床重建術替一名少年治療甲溝炎，讓他免於拔指甲。（記者王昭月／攝影）

甲溝炎發作起來又痛又難處理，有些患者治療時因需拔除指甲，苦嘆像「滿清十大酷刑」，台灣一名少年因過度修剪指甲引發甲溝炎，痛到求醫，醫師為他清創後，再施以「甲床重建術」，所幸很快復元。

收治這名被甲溝炎所苦的「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬表示，甲溝炎俗稱凍甲及指溝炎，是甲床炎的一種。患部包括指甲周圍包括兩側的旁甲溝和底部近側甲溝，常見症狀是紅、腫、痛，且可能化膿又容易復發，患者苦不堪言，有些嚴重個案治療時須拔除指甲，部分患者形容為十大滿清酷刑。

楊椒喬說，甲溝炎常見於過度修剪指甲及鞋子穿太緊，除了會造成疼痛外，長期發炎還容易產生指甲變形，不可輕忽。

這名國中生求治時，醫院除為他清創，另為避免復發，並在局麻下進行甲床重建術，也就是將指甲甲床切齊，再將指甲與指肉縫合。這種術式傷口小、恢復快，且能讓指甲依據生長原理，順著縫合溝往前長，降低往旁側生長而倒插指肉的機率，更避免大費周章地拔指甲，留下較大傷口，造成修復期的傷口照護負擔。

他提醒，民眾平時修指甲時最好平修，不要過度修剪，修剪時務必清洗消毒修甲工具，此外，鞋子應合腳，千萬勿穿尺寸過小的鞋子。

甲床重建術傷口小、復原快，傷口好照護又可避免復發。（記者王昭月／翻攝）
甲床重建術傷口小、復原快，傷口好照護又可避免復發。（記者王昭月／翻攝）

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