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防疫不心慌 身心科醫師教你「4不5要」減低焦慮

陳斯穎
面對疫情，人們可藉由正念冥想等方式，尋找自己心靈上的平靜。(Getty Image)
面對疫情，人們可藉由正念冥想等方式，尋找自己心靈上的平靜。(Getty Image)

疫情引起民眾恐慌，甚至高度焦慮就醫，台灣的中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師姜學斌建議民眾可以透過「四不五要」來減低焦慮，以「安、靜、能、繫、望」5字訣，照顧好自己的心靈健康。

姜學斌說，造成焦慮的原因很多，像過度接觸令人恐慌的資訊等，若整天都處在焦慮情緒中，易出現胸悶、心悸、耳鳴、喉嚨卡卡及喘不過氣等類似「自律神經失調」的症狀，在經過內外科檢查後，若沒有明顯的器官損傷，就要思考焦慮症導致身體症狀的可能性。

防疫期間，避免焦慮產生，姜學斌提出「四不」建議，包括不要轉傳或散布恐慌性購物的資訊與照片、不要整天看未經證實的訊息，要從官方媒體獲得整理好的資訊、不要專注在確診者足跡，要專注在完整自我的防護，以及減少當面人與人的連結。

同時可以嘗試以「安、靜、能、繫、望」的五字訣，照顧好自己的心靈健康。促進「安」全，可藉由正確防疫資訊，提升自我防護，如減少不必要外出與聚會、維持社交距離、不隨意聽信假新聞等，以創造身心的安全狀態。

找回平「靜」，可藉適度運動、泡澡、休息、聽音樂、深呼吸、做伸展操、正念冥想等方式，尋找自己的心靈上的平靜；提升效「能」，可藉由做一些簡單的小事情，如清理家裡、好讀本書、與家人一同做料理等，讓自己得到更完整的自掌控感。

互相聯「繫」，目前因疫情影響社交關係，但仍可透過通訊軟體、網路視訊或電話，與親友互相支持，表達關心；保持希「望」，透過安、靜、能、繫，讓自己感覺踏實與肯定後，要有疫情總會過去的認知，對未來要時時抱持著希望。

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