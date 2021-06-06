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久坐族 小心梨狀肌症候群

胡蓬生
圖一：利用硬式網球，可消除肌肉的激痛點，放鬆梨狀肌。（圖：衛福部苗栗醫院提供）
圖一：利用硬式網球，可消除肌肉的激痛點，放鬆梨狀肌。（圖：衛福部苗栗醫院提供）

現代人的生活習慣多為久坐，如果加上習慣性翹腳或椅子過硬，很容易罹患所謂的「梨狀肌症候群」，台灣衛生福利部苗栗醫院復健科物理治療師李曉惠提醒大家，一定要注意勿久坐或久蹲、選擇適當座墊等，才能有效預防和遠離梨狀肌症候群復發的困擾。

李曉惠指出，梨狀肌位於臀部深層，當受刺激變得僵硬，便會發炎腫脹，甚至會壓迫一旁經過或穿過的坐骨神經，引發坐骨神經痛，痛的位置大概在臀部、髖部附近，可能會隨坐骨神經走向延伸至腿部；梨狀肌症候群好發族群包括久坐不動的上班族、不愛活動的老年人、運動量突然增加的運動員，或需要久蹲或搬重物的工人等。

她表示，當發生梨狀肌症候群時，急性期需冰敷、休息、避免長時間引發疼痛的動作，以降低急性期的發炎；慢性期可利用短波、超音波、電療、按摩及梨狀肌牽拉伸展運動，以縮短梨狀肌發炎修補時間。

圖二：平躺姿勢進行牽拉伸展運動，改善梨狀肌症候群。（圖：衛福部苗栗醫院提供）
圖二：平躺姿勢進行牽拉伸展運動，改善梨狀肌症候群。（圖：衛福部苗栗醫院提供）

李曉惠說，梨狀肌位於臀部深處，當實施自我按摩時，建議坐在地上稍微側到患側，或將患側腳放在健側膝蓋上，在梨狀肌下方放置一顆硬式網球，一開始將球放在梨狀肌靠近尾骶骨處，讓身體重量壓迫網球做深呼吸、放鬆、慢慢吐氣，持續1分鐘後，將球往股骨大轉子處稍微移動，重複按壓，如此可消除肌肉的激痛點，放鬆梨狀肌（圖一）。

牽拉伸展運動可在躺姿或坐姿下執行，患側腳架於健側腿上，呈現翹腳的姿勢，躺時兩手抱住健側腳的膝關節後方，將膝蓋往身體靠近（圖二），坐時讓背部挺直並身體往前傾（圖三），此時可感受到患側梨狀肌的伸展疼痛，維持約20秒，重覆做3到5次。

她說，除以上建議的改善方法，重點還是要從生活型態改變，包括勿久坐或久蹲、選擇適當座墊等，才能做好預防並避免梨狀肌症候群的復發。

圖三：坐姿進行牽拉伸展運動，改善梨狀肌症候群。（圖：衛福部苗栗醫院提供）
圖三：坐姿進行牽拉伸展運動，改善梨狀肌症候群。（圖：衛福部苗栗醫院提供）

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