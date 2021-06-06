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預防肺腺癌 7招自我防護

黃惠群
胸腔外科醫師建議，肺部沒有神經，早期肺癌大多無症狀，建議定期篩檢，以早期發現、早期治療。（取材自ingimage）
胸腔外科醫師建議，肺部沒有神經，早期肺癌大多無症狀，建議定期篩檢，以早期發現、早期治療。（取材自ingimage）

吸菸、二手菸是導致肺癌主因之一，但台灣研究發現，未吸菸者和女性肺腺癌持續增加。除了早期篩檢，早期發現，以提高存活率外，台灣衛福部國民健康署提供「自我防護7要點」，建議民眾拒吸二手、三手菸；烹煮時開啟排油煙機，減少油煙；烹煮食物多採水煮、清蒸；外出戴口罩，進入室內時需洗手洗臉、清潔鼻腔、適當關閉門窗；空品狀況不佳時，避免戶外活動時間；生活作息規律；適當運動等。

台灣國民健康署癌症防治組組長林莉茹表示，根據國內數據，雖然吸菸率有逐漸下降的趨勢，肺癌發生率仍逐年升高，尤其罹患肺腺癌女性中，高達9成並未吸菸。

因此，除了避免吸菸與二手菸害、留意是否有家族史外，同時要減少廚房油煙、遠離空氣污染或廢氣多的地方。

國民健康署提供「自我防護7要點」，除了拒吸二手菸、三手菸；為減少油煙，烹煮時應開啟排油煙機；盡量選擇水煮、清蒸方式烹煮食物；生活作息規律，多運用大眾運輸工具、自行車及步行；適當運動，維持身體健康。

為降低空汙對健康的危害，林莉茹建議，民眾外出要戴口罩，進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，減少暴露在細懸浮微粒（PM 2.5）；空氣品質不佳時，應減少戶外活動時間，或改變運動型態、避開交通高峰時段及路段。

除了日常保健，林莉茹指出，了解肺部「警訊」有助於早期發現肺癌、及早治療。

7種常見肺部警訊包括，持續咳嗽，甚至有惡化的狀況；痰中帶有血絲或咳血，持續一段時間後症狀沒有緩解；呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲；持續胸痛且有惡化情形；聲音沙啞；四肢關節疼痛；無預警的體重下降、食慾不振。

由於上述症狀有可能不是肺癌所引起，林莉茹建議，民眾還是應尋求醫師諮詢與評估，才能找出原因、及早診治，以免耽誤病情。

台灣振興醫院胸腔外科主任楊明松則建議，肺部沒有神經，早期肺癌大多無症狀，建議定期篩檢，才能早期發現、早期治療，肺癌一期五年存活率高達9成，身體有明顯不適時，通常已是肺癌中、晚期，五年存活率大幅下降，治療效果較不佳。

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