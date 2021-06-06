學童睡不夠 易有過動傾向

調查指出，台北市84.5%的國高中生平均睡不到8小時。（本報資料照片）

調查指出，在台北市有高達84.5%的國高中生周間平均睡不到8小時，國小學童也有33.4%沒睡到9小時，明顯低於國際建議時數，台灣 睡眠醫學學會指出，睡眠太少的學童容易有情緒行為困擾及過動傾向，青少年則容易出現憂鬱焦慮，呼籲父母應為小孩建立正確睡眠知識，才是幫助學習的最佳習慣。

台灣政治大學心理學系教授楊建銘表示，美國 國家睡眠基金會（National Sleep Foundation）建議，6-12歲的國小兒童周間平均睡眠應在9至11小時；13至18歲青少年則要睡8至9小時，但台灣兒少的睡眠時數多低於該基金會建議，這次取樣的對象為台北市，更凸顯都會區的小孩課業壓力與日常休閒的平衡不足。

數據顯示，隨著年齡增長，睡眠缺乏的情況變得更加嚴重，學齡前兒童原本還有80.5%符合建議的睡眠時間，到了國小只剩下65.1%符合，國高中生只剩下15.4%睡眠時間符合，還有高達45.7%的國高中生睡眠過少，亦即只睡7小時以內。

研究進一步發現，過敏 症狀及3C產品的使用，會影響兒童青少年的睡眠品質，有過敏症狀（如氣喘夜咳、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎等）者，較難以入睡，入睡後容易醒來，白天也有較疲倦的狀況，若睡前一小時有使用手機、平板、電腦等3C產品的國小及中學生，睡眠時間較少，白天也較為嗜睡。

台灣睡眠醫學學會提出五大策略，建議父母及早幫助孩子建立良好的睡眠習慣，包括透過鬧鐘，給予15-20分鐘的緩衝期提醒收心、收書包做好就寢前準備，也可以自製「睡覺暫停卡」，藉由行為獎賞制度減少抗拒上床的行為。

也可善用生理機轉，在喚醒孩子前的15到20分鐘先拉開床簾，讓陽光灑入房間，藉由光線對於褪黑激素的抑制功效達到喚醒功效，切忌周末補眠不要過頭，建議起床時間不要晚於上學日起床時間1小時以上，也不宜有超過兩小時以上的過長小睡。