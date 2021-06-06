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運動、佛法、伴侶 拯救憂鬱

張瀞文
從來不運動的瞿欣怡，這3年開始規律運動，因此度過了憂鬱低潮。（圖：瞿欣怡提供）
從來不運動的瞿欣怡，這3年開始規律運動，因此度過了憂鬱低潮。（圖：瞿欣怡提供）

曾經需要同時服用過動及抗憂鬱藥物的台灣作家瞿欣怡，已有能力面對性格裡的過動與憂鬱，不需要長期服藥。她說，她有三個寶藏。

運動釋放痛苦

瞿欣怡對人生感到茫然時，常去找文化觀察家詹偉雄，得到的建議始終如一：「去運動，用形而下解決形而上！」3年多前，從來不運動的瞿欣怡開始運動，重訓、跑步、拳擊、游泳、TRX……樣樣來，每周至少3天，「我最近的體悟是，人類的智識是有限的，比身體還要羸弱。很多想不通的事情，先放下，去運動，把肌肉緊繃到極點，內心的痛苦也就隨之釋放了。」運動讓她心情愉快，讓她挑戰極限，也讓她承認自己的有限。

還讓她因此結交了一群朋友，在憂鬱症發作，連門都出不了時，架搭起支持。他們會錄上課影片傳給她，邀她出門運動、吃早餐，有好幾次，本來癱在床上軟爛的瞿欣怡真的因此出門了。

抄經讓心安定

說到自己的憂鬱症，以及最近如何和憂鬱和平共處，瞿欣怡滔滔不絕說起了佛法。最近停藥，很大一部分是因為每天晚上抄金剛經，讓她的心感到安定。

伴侶支持陪伴

兩次憂鬱症相隔約20年，物換星移，瞿欣怡的生命狀態都和20年前不同了，但是伴侶是同一個。

瞿欣怡和她的同性伴侶阿述在一起21年，擁有心理學專業的阿述，在瞿欣怡第一次病發時建議她去松德院區就診，後來因為阿述，瞿欣怡找到了適合她的諮商心理師、精神科醫師。

年輕發病時狀況糟，瞿欣怡問：「如果我很嚴重要住療養院怎麼辦？」阿述沒有鼓勵她趕快好起來，只是笑說：「那我就去療養院旁租間小房子陪妳。」這次，阿述也不說「妳要努力好起來。」只說：「去睡覺吧！」「要不要吃蛋糕？」或是帶瞿欣怡去吃喜歡的餐廳。

穩定的親密關係成為瞿欣怡感到安全的支持系統，讓她有能力發展出自己的方式，與憂鬱共處。

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